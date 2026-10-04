Cómo van las elecciones Brasil 2026, EN VIVO: resultados y quién va ganando hoy entre Lula y Flávio Bolsonaro

La medición más reciente, difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, refleja un escenario donde la distancia entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se redujo considerablemente, consolidando un empate técnico que pone en jaque la hegemonía del oficialismo. La encuesta que se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales, sitúa a Lula con el 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.