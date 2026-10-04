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Cómo van las elecciones Brasil 2026, EN VIVO: resultados y quién va ganando hoy entre Lula y Flávio Bolsonaro

Más de 180 millones de electores están habilitados para sufragar desde desde las 8 hasta las 17; qué se elige y cómo se vota

Los candidatos a la presidencia compiten este domingo
Los candidatos a la presidencia compiten este domingo
  • Brasil vive un domingo de elecciones en el que 180 millones de electores deberán decidir a su futuro presidente, además de gobernador en 26 estados y la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En ese clima asoman, principalmente, dos candidatos como los favoritos: el actual mandatario Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal).

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones presidenciales

La medición más reciente, difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, refleja un escenario donde la distancia entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se redujo considerablemente, consolidando un empate técnico que pone en jaque la hegemonía del oficialismo. La encuesta que se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales, sitúa a Lula con el 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, los principales candidatos
Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, los principales candidatos

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

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