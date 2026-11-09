Tras sobrevivir al ataque a tiros en Bolivia, la expareja de Cerimedo recibió asilo político de México

LA PAZ.- La abogada boliviana Nadia Beller, exnovia del encarcelado exasesor del presidente Rodrigo Paz y de Javier Milei Fernando Cerimedo se asiló en la embajada de México en La Paz mientras el gobierno boliviano evalúa concederle un salvoconducto.

La embajada de México emitió una comunicación sobre la “concesión de asilo diplomático a Nadia Beller” mientras la Cancillería boliviana indicó que ”la solicitud se encuentra en evaluación por las instancias competentes”.

Poco después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que “el gobierno es respetuoso de los tratados internacionales sobre el asilo y se otorgará (a Beller) salvoconducto”.

La operadora política y expareja del argentino Fernando Cerimedo, Nadia Beller, es custodiada por integrantes de la Policía este miércoles en Santa Cruz JUN CARLOS TORREJON - EFE

Beller sobrevivió al disparo de sicarios que la atacaron presuntamente por orden del exasesor Fernando Cerimedo el 17 de agosto. Tras sobrevivir al ataque, la abogada acusó a su expareja desde la cama de un hospital de intentar asesinarla para acallarla, y añadió una ráfaga de acusaciones que salpicaron a la familia de Paz, a dos ministros y a varios legisladores.

El argentino Cerimedo está en prisión preventiva en una prisión en el altiplano de la nación andina, tras ser trasladado en septiembre desde el penal principal de Santa Cruz, en el oriente del país. Es investigado por intento de femicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas.

Los fiscales argumentaron peligro de fuga, por lo que Cerimedo asumió la defensa desde la cárcel, informó la fiscal Yolanda Aguilera. El acusado enfrenta otra causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito en la misma ciudad.

“La fiscalía justificó riesgos procesales (posible fuga), por lo que el juez ordenó prisión preventiva en el penal de Palmasola”, dijo Aguilera a la prensa.

La mujer deja el centro médico escoltada por la policía. Diario: El Deber Captura

El caso desató un terremoto político de repercusiones internacionales por tratarse de un influyente estratega digital de algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana, entre ellos el de Javier Milei. Cerimedo es consultor político y fundador de La Derecha Diario (LDD), medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente. Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD.

También estuvo vinculado a la campaña del exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vinculó a Cerimedo con una red internacional dedicada a orquestar campañas de desinformación desde un portal de noticias.

Tras su detención, Milei mostró su apoyo a Cerimedo, reposteando en la red social X mensajes de allegados y seguidores, los cuales afirmaron que el ataque contra Beller formaba parte de una “operación política” y tiene puntos inexplicables, ya que “no se ve sangre” y horas después ella ya estaba hablando con periodistas.

Cerimedo detenido por presuntamente estar detrás del atentado contra Nadia Beller

La solicitud de asilo de la exnovia de Cerimedo se da tras la destitución y apresamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una “estructura criminal” al servicio del narcotráfico. Mariaca investigaba a Cerimedo.

La relación entre Bolivia y México ha estado marcada por desencuentros diplomáticos desde 2019 debido a la negativa del gobierno boliviano de conceder un salvoconducto a altos funcionarios tras un estallido social que derivo en la renuncia del entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

Quién es Nadia Beller

Nadia Beller es abogada y militó en el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años. Posteriormente se la relacionó con la oposición regional en Santa Cruz.

En una carta manuscrita que entregó a su abogada Margarita Arce, Cerimedo negó las acusaciones de Beller, así como un presunto pago de sobornos a los legisladores, y aseguró que no son suyos los miles de dólares que la fiscalía encontró en uno de sus domicilios en La Paz.

La defensa de Beller presentó ante la Justicia como prueba una captura de pantalla del block de notas de Cerimedo. Allí puede apreciarse una anotación en la que dice que Nadia los vendió, y luego plantea que, o la eliminan ya, o están perdidos. Acto seguido pregunta: “¿Conoces a alguien que pueda hacer ese trabajo?”, según informó el abogado Jerjes Justiniano.

Agencia AP