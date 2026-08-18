Quién es Nadia Beller, la abogada boliviana atacada a balazos: investigan a Fernando Cerimedo tras el atentado

La abogada y activista política boliviana Nadia Beller fue atacada a balazos este lunes por la noche por hombres encapuchados que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba vestidos como repartidores de delivery. La investigación apunta a determinar si detrás del atentado estuvo el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo, señalado por medios bolivianos como expareja de la víctima, quien fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, antes de embarcar un vuelo a la Argentina.

Beller recibió tres impactos de bala y permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su estado de salud.

Oriunda de Santa Cruz de la Sierra, Beller tuvo participación activa en la política boliviana y fue candidata a diputada plurinominal en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso defendió, en numerosas columnas de opinión, la candidatura del expresidente Evo Morales.

Beller comenzó su carrera política en el MAS Redes

Con el paso de los años, sin embargo, se distanció del espacio y se convirtió en una férrea crítica del líder socialista. Ahora, en sus redes sociales publica habitualmente cuestionamientos contra el exmandatario, a quien acusó públicamente de “pedófilo” —el expresidente enfrenta un proceso judicial por trata gravada de personas y estupro, vinculado a una supuesta relación que mantuvo con una menor de edad en 2019, de la cual presuntamente habría nacido una hija— y cuya detención reclamó en reiteradas oportunidades.

“Evo Morales tiene dos órdenes de aprehensión vigentes dentro de procesos penales de extrema gravedad”, escribió en uno de sus posteos visibles en Facebook.

Y cuestionó: “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente, emitida hace meses y comunicada oficialmente a la Policía, y que al mismo tiempo una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales que operan en la zona tengan conocimiento o actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?"

El ataque a balazos

El diario La Razón indicó que semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y que, tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

Según consignaron los diarios locales, Cerimedo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera ⁠es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo a periodistas el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

De acuerdo con la información preliminar, los autores materiales del ataque llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego, se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel. En imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa el momento en que Beller es trasladada en una camilla hasta una ambulancia.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche de este lunes en un hotel de Santa Cruz. Según la Policía, dos delincuentes en motocicleta dispararon contra ella. El comandante departamental, coronel David Gómez, confirmó que la víctima… pic.twitter.com/CVAzzMU0cR — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

El argentino figura como asesor presidencial en Bolivia vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y tomó relevancia en el país vecino por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del MAS, cuyo histórico líder es el expresidente Evo Morales.