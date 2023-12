escuchar

MONTEVIDEO.- El anuncio llevó alivio a Uruguay. El gobierno uruguayo y la empresa Spotify finalmente dejaron atrás una situación que llegó a ser de alta tensión luego de que la plataforma de música por streaming le informara a sus usuarios y artistas asociados que dejaría el país en febrero por la aprobación de una ley que afectaba sus ganancias.

Finalmente, y tras varias reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo y Spotify, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció ayer que el gobierno pudo asegurar que la empresa de origen sueco no se irá de Uruguay tras el decreto reglamentario que firmó el presidente Luis Lacalle Pou que atendía sus reclamos.

Spotify va a seguir operando en Uruguay.

Después de varios días de negociación, el Gobierno firmó un decreto que armoniza la legislación y la adapta a las nuevas tecnologías. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) December 12, 2023

Previo a que el mandatario firmara el decreto sobre las 16 del martes, hubo una reunión entre representantes del gobierno y de Spotify en la que continuaron afinando detalles de la reglamentación, en particular relacionados al artículo 1, dijeron fuentes oficialista a El País.

El decreto –que cuenta con ocho artículos– determinó en su primer artículo que la remuneración a los artistas será “justa y equitativa”. En su segundo artículo quedó establecido que “la parte con la que el respectivo artista intérprete haya contratado, tales como los productores de los responsables fonogramas y grabaciones musicales audiovisuales, será la responsable de la remuneración”.

Esta redacción fue suficiente para que Spotify considerara que está claro y explícito que no deberá pagar más de una vez por el mismo contenido que abona actualmente a la Cámara Uruguaya del Disco, un cuestionamiento que fue la clave de su reclamo en los últimos meses.

Ida y vuelta

Las alertas de la empresa no fueron de un día para el otro. Comenzaron en julio cuando Spotify le envió una carta al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, mientras el proyecto de Rendición de Cuentas comenzaba a estudiarse en la Cámara de Representantes. Fue algo que había empezado como una advertencia, pero que a medida que la firma fue viendo que las modificaciones a los derechos de autor se mantendrían firmes en el texto –pese a sus gestiones varias con los legisladores e idas y vueltas en la redacción del proyecto–, el mensaje comenzó a subir de tono hasta finalmente convertirse en un anuncio concreto, tal como lo dejaron de manifiesto en el correo que enviaron a todos los usuarios y artistas de Uruguay el pasado 1 de diciembre.

Sin embargo, desde ese entonces el gobierno tomó cartas en el asunto y se propuso al más alto nivel lograr destrabar la situación en la reglamentación de los decretos de forma tal que se evite la salida de Spotify. Fue un cambio en la actitud que partió de reconocer, como informó ayer El País, por parte del gobierno de que fue un “error” político no dimensionar la reacción que tuvo la plataforma de música por streaming a los cambios normativos en la ley de derechos de autor.

ℹ️Gobierno anunció continuidad de operaciones de Spotify en Uruguay.https://t.co/XXKUwb56JF — Comunicación Presidencial (@compresidencia) December 13, 2023

De hecho, en una primera instancia de discusión parlamentaria, cuando el proyecto aún estaba en diputados, los cambios normativos estuvieron cerca de pasar a ser tratados aparte en la comisión de Educación. Sin embargo, fue el propio Lacalle Pou quien en un encuentro informal en Torre Ejecutiva con los diputados oficialistas que integraban la comisión de Presupuesto y Hacienda les planteó que los artículos debían ser retomados en la Rendición de Cuentas y aprobados como una prioridad para el gobierno.

Enviar esos artículos en la Rendición, y haber dado señales claras de que se mantengan durante el debate parlamentario, no fue un capricho del presidente Luis Lacalle Pou. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que el jefe de Estado buscó de esa manera dar respuesta a un reclamo de los intérpretes que al tomar contacto con su situación entendió como justos, ya que los músicos no cobraban lo que merecían. Lo que no previó el presidente fueron “las consecuencias” con la firma, dijeron las fuentes.

Esa lectura errada que se prolongó durante cuatro meses, en los que el proyecto de ley fue estudiado por el Parlamento, se remedió en tan solo 12 días. Desde que Spotify envió el correo electrónico a usuarios y artistas, el gobierno se propuso resolver el inconveniente y lograr que la plataforma continuara operando en el país.

Se queda

Sobre las 17 de ayer el secretario de Presidencia se paró ante los medios de comunicación y anunció la firma del decreto realizada por Lacalle Pou y los ministros Pablo da Silveira (Educación) y Elisa Facio (Industria). Allí Delgado sostuvo que se buscó “armonizar” la reglamentación y dejó en claro que “no va a existir un doble pago de las plataformas”. Luego agregó: “Podemos decir con mucha tranquilidad, nos lo transmitieron hoy, que Spotify va a seguir operando en Uruguay para beneficio de todos los que somos usuarios”.

Ante este nuevo contexto, la empresa de origen sueco aseguró en una declaración emitida poco después que “esta aclaración permite que Spotify continúe disponible en Uruguay”.

Spotify se queda en Uruguay pic.twitter.com/P1Mqngf2ZI — Real Time (@RealTimeRating) December 13, 2023

Luego, Spotify remarcó que en las condiciones y normativas previas a las incorporaciones que el Parlamento definió en la Rendición de Cuentas “ya paga aproximadamente el 70% de cada dólar que genera de la música a los titulares de derechos (sellos discográficos y editoras)”.

Y agregó que tras los ajustes hechos en el decreto la plataforma podrá “seguir brindando a los artistas la oportunidad de vivir de su arte y a miles de millones de fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música”.

Por último, la plataforma de música por streaming agradeció a Lacalle Pou y su equipo por “reconocer el valor que Spotify proporciona a los artistas locales, compositores y fans”.

Desde la empresa informaron a El País que en las próximas horas la plataforma de música por streaming volverá a comunicarse con los usuarios y artistas asociados para ponerlos al tanto de que continuará en Uruguay.

Por Raúl Santopietro