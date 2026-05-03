Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde la Argentina

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre tres muertes relacionadas con un posible brote de hantavirus, que se transmite a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo. En la Argentina rige una alerta sanitaria desde hace varias semanas por el aumento de casos y fallecimientos.

“La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo.

El foco se habría originado a bordo del crucero MV Hondius que partió, de acuerdo con la BBC, el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia con destino a Cabo Verde el próximo 4 de mayo. Según informó el vocero del Ministerio de Salud sudafricano, Foster Mohale, un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió en el barco y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

Su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos serían oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal, en tanto, seguiría a bordo del barco.

Otro caso confirmado, un ciudadano británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y se encuentra internado en terapia intensiva. Los otros dos casos activos continúan en el crucero.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró: “Estamos siguiendo de cerca los informes sobre un posible brote de hantavirus en el crucero Hondius y estamos preparados para brindar apoyo a los ciudadanos británicos si fuera necesario. Nos mantenemos en contacto con la compañía de cruceros y las autoridades locales”.

Posible evacuación

Según fuentes cercanas a la situación, se evalúa el traslado de los dos pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde serían aislados. De concretarse, el barco podría retomar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS señaló que está “facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar las evacuaciones médicas, y destacó “la rapidez de las medidas adoptadas y la cooperación entre las partes”.

El MV Hondius es un crucero polar operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Entre sus itinerarios figura uno que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

El MV Hondius, donde se decretó un brote de Hantavirus y murieron tres pasajeros que partieron desde Ushuaia Oceanwide Expeditions

Según varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

Hantavirus

El hantavirus se transmite a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El ratón colilargo es el transmisor del hantavirus.

“Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves”, indicó la OMS.

“Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”, agregó.

En la Argentina circulan distintas variantes del virus. Algunas, como el virus Andes, pueden presentar transmisión de persona a persona, aunque el mecanismo más frecuente continúa siendo ambiental.

Síntomas

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general . En una segunda etapa, la enfermedad puede evolucionar de manera brusca hacia un síndrome cardiopulmonar, con dificultad respiratoria y compromiso hemodinámico.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.

Con información de AFP