En esta foto de archivo del 29 de junio de 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, se da la mano con el presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión de la cumbre del G-20 en Osaka, en Japón. Fuente: AP - Crédito: Susan Walsh

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 12:30

WASHINGTON.- Enclaustrado en la Casa Blanca, de capa caída en las encuestas y con el país abrumado por la pandemia del nuevo coronavirus y la peor crisis desde la Gran Depresión, Donald Trump ha comenzado a apuntar sus dardos retóricos hacia China .

"China hará todo lo posible para que pierda esta elección", lanzó Trump , anoche, en una entrevista con la agencia Reuters en la Casa Blanca.

Fue una de sus acusaciones más contundentes y serias contra Pekín.

Desde su época de candidato, Trump siempre fue duro con el gigante asiático. Ya como presidente, Trump continuó atacando a China por su política comercial, por manipular su moneda para favorecer sus exportaciones y por "robar" los avances tecnológicos de Estados Unidos. El presidente abrió una guerra comercial imponiendo aranceles, que luego de largas negociaciones que mantuvieron al mundo en vilo durante más de un año, culminó en la rúbrica de un acuerdo, a principios de este año, que fue visto como uno de los grandes logros de su presidencia. Luego de meses de tensión, la relación parecía estar en uno de sus mejores momentos.

"Creo que China va a ser realmente excelente", dijo Trump en ese entonces, en la Casa Blanca, al poco tiempo de firmar el acuerdo con el viceprimer ministro chino, Liu He. "Honestamente, creo que, a pesar de lo difícil que fue esta negociación, creo que nuestra relación con China ahora podría ser la mejor en mucho, mucho tiempo", agregó a principios de este año.

El avance de la pandemia del nuevo coronavirus dio vuelta todo. Al principio, Trump elogió al gobierno de Xi Jinping . "China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus. Estados Unidos aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia", tuiteó el presidente el 24 de enero, cuando ya el primer caso había sido detectado en Estados Unidos. "Todo saldrá bien. En particular, en nombre del pueblo estadounidense, ¡quiero agradecer al presidente Xi!", cerró.

Trump mantuvo ese tono durante febrero. A fin de mes, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, insistió: "Nuestra relación con China es muy buena. Tal vez es más cercana por lo que sucedió aquí, porque, ya saben, de cierta manera, esto puede acercar el mundo, si quieren saberlo. Realmente puede hacer eso".

Giro

Con el transcurrir de las semanas, a medida que la epidemia sembraba muerte y forzaba a un confinamiento sin precedentes que hundió a la economía en la peor crisis desde la Gran Depresión, y surgía más información sobre el virus y cómo avanzó el brote, la retórica de Trump y sus aliados comenzó a girar. El presidente empezó a ser más duro con China, y su gobierno llegó a acusar a Pekín de ocultar el origen de la pandemia.

Trump llamó en un par de ocasiones al nuevo coronavirus "el virus chino" , y empezó a criticar a Pekín y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusó de ser cómplice de un encubrimiento por parte del gobierno de Xi Jinping de la nueva enfermedad.

La escalada llegó hasta la sugerencia de Trump en su entrevista con Reuters de que el gobierno de Xi quiere interferir en su contra en la elección presidencial prevista para el próximo 3 de noviembre. Sugestivo, Trump dijo que estaban "mirando lo que pasó", en lo que pareció ser una referencia a la pandemia.

El periódico The New York Times indicó que la Casa Blanca ha presionado a las agencias de inteligencia para que busquen evidencia que respalde la teoría de que el laboratorio del gobierno en Wuhan, China, fue el origen del brote de coronavirus. Hoy, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia afirmó que el virus "no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente".

"La comunidad de inteligencia también está de acuerdo con el amplio consenso científico de que el virus COVID-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente", dijo la agencia en un comunicado. "La comunidad de inteligencia continuará examinando rigurosamente la información y la inteligencia emergentes para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados, o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan", agregó.

Ante el giro de la Casa Blanca, China no se ha quedado callada. Pekín ha negado las acusaciones acerca de que ocultó el nuevo virus, o de que ha tergiversado las cifras de la pandemia. La agencia de noticias Xinhua tuiteó anoche un video en tono de parodia, en el que se ve una obra de teatro con muñecos Lego que imita un diálogo imaginario entre China y Occidente.

"China: Descubrimos un nuevo virus. Estados Unidos: ¿Y qué?", afirma el diálogo imaginario. "China: Es peligroso", sigue. "Estado Unidos: Es solo una gripe", es la respuesta elegida.

Trump comparó varias veces la nueva enfermedad con la gripe.