Trump afirma que Irán pidió una reunión el martes en Doha, pero el régimen vuelve a mostrarse ambiguo

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes a través de una publicación en Truth Social, que Irán solicitó una reunión que “tendrá lugar mañana en Doha”, en medio de la tregua acordada entre ambos países tras varios días de enfrentamientos en el estrecho de Ormuz.

“Irán jamás tendrá un arma nuclear”, reiteró el mandatario en una serie de publicaciones, donde también destacó la baja de los precios del petróleo.

Trump anuncia que Irán solicitó una reunión en Doha

En contraste, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní desmintió que existan planes inmediatos para una reunión entre equipos técnicos de ambos países en los próximos días, lo que introduce incertidumbre sobre la concreción del diálogo.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este lunes que Qatar liberaría 6000 millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras los ataques en todo el golfo Pérsico este fin de semana se cernían sobre las negociaciones con Estados Unidos.

La mención de Pezeshkian sobre los fondos parecía destinada a convencer al público iraní sobre el acuerdo provisional, en especial cuando su control sobre el estrecho de Ormuz ha sido puesto a prueba por esfuerzos para abrir las aguas territoriales de Omán tanto al tráfico de entrada como de salida desde el golfo Pérsico.

Irán dice que se liberarán activos congelados en Qatar pese a trabas en negociaciones Anjum Naveed - AP

Estados Unidos e Irán acordaron suspender “por ahora” sus ataques mutuos en el estrecho de Ormuz y mantener conversaciones el próximo martes en Doha, Qatar, en un intento por reducir la escalada en una de las principales rutas energéticas del mundo, según había informado el domingo el medio estadounidense Axios.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por ese medio, ambas partes decidieron detener toda “actividad cinética”, término utilizado en el ámbito militar para referirse a operaciones bélicas, y permitir el tránsito libre de embarcaciones mientras continúan las negociaciones técnicas.

La tregua, de carácter provisional, se produce tras varios días de enfrentamientos directos y en un contexto de acusaciones cruzadas por violaciones a acuerdos previos. El encuentro del martes en Doha aparece como un punto clave para intentar estabilizar la situación en el estrecho, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Un buque petrolero navega por el estrecho de Ormuz, mientras se mantiene una frágil tregua Xin Hua - XinHua

Las conversaciones estaban inicialmente previstas en Suiza y centradas en el programa nuclear iraní, pero el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz motivó el traslado a Qatar y un cambio en la agenda hacia la seguridad de la navegación.

En el marco de negociaciones previas, ambas delegaciones habían acordado establecer una “línea directa” entre el Ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico marítimo. Sin embargo, según Axios, ese mecanismo aún no estaba operativo hasta el sábado.

La escalada reciente incluyó ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes el viernes y sábado, en respuesta a lo que Washington calificó como “agresiones continuas” contra la navegación comercial. Irán respondió con acciones contra posiciones militares estadounidenses en la región.

Pese al anuncio de la tregua, la situación en el terreno continúa siendo volátil. Irán lanzó este domingo misiles y drones contra Kuwait y Bahrein, en lo que describió como una respuesta a los bombardeos estadounidenses. Según autoridades iraníes, los ataques tuvieron como objetivo infraestructuras militares vinculadas a Estados Unidos.

Miembros de la Defensa Civil de Bahrein extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes interceptados Bahrain's Interior Ministry - XinHua

Por otro lado, se registraron incidentes contra buques en el estrecho desde el jueves, incluyendo el impacto de proyectiles de origen no confirmado. Estados Unidos atribuyó estos hechos a Irán.

En el plano diplomático, el canciller iraní, Abbas Aragchi, advirtió que cualquier intento de modificar las condiciones actuales en el estrecho podría incrementar las tensiones y retrasar su reapertura plena. También sostuvo que Irán es el responsable de la gestión de esa vía marítima estratégica.

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán establece que Irán debe garantizar el paso seguro de los buques y prevé cooperación con Omán para definir la futura administración del estrecho. No obstante, ambas partes se acusan mutuamente de haber incumplido ese acuerdo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce el derecho de tránsito por estrechos internacionales, aunque Irán no ha ratificado ese tratado y defiende un esquema de navegación limitado a corredores definidos por sus autoridades.

Agencias AP, AFP y ANSA