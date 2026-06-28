Irán atacó Bahréin y Kuwait y amenaza con hacer caer las negociaciones de paz

DUBAI.– Irán lanzó drones y misiles este domingo contra Bahréin y Kuwait en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos contra la república islámica y advirtió que las negociaciones para poner fin a la guerra podrían sufrir una “parálisis total” si Washington mantiene su ofensiva.

La nueva escalada se produjo en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz, cuya reapertura sin supervisión directa de Teherán abrió un nuevo foco de tensión. Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina estadounidense anunció la ampliación de una ruta cercana a Omán para facilitar el tránsito de buques de entrada y salida.

Miembros de la Defensa Civil de Bahréin extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes interceptados Bahrain's Interior Ministry - XinHua

Irán rechazó esa decisión y reiteró que, una vez terminada la guerra, solo ellos deben administrar el estrecho, por donde antes circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural del mundo.

La comunidad internacional considera desde hace décadas a Ormuz un paso internacional, aunque se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán. En los últimos días, Teherán atacó en dos ocasiones buques que navegaban por una ruta del lado omaní respaldada por un organismo de Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reafirmó esa posición durante una visita a Irak. “Cualquier interferencia en este asunto solo conducirá a más complicaciones, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión”, afirmó en Bagdad, al aludir a los incidentes registrados en la zona durante las últimas noches.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán continúan negociando un acuerdo de paz provisional que contempla la navegación por el Golfo Pérsico, el levantamiento de sanciones estadounidenses y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Esta fotografía muestra la conjunción de Júpiter y Venus sobre el horizonte de la ciudad de Kuwait YASSER AL-ZAYYAT - AFP

El memorando de entendimiento firmado a principios de mes concede 60 días para cerrar los detalles. Sin embargo, los nuevos ataques amenazan con hacer fracasar el proceso antes de su conclusión. A esa incertidumbre se suma la continuidad de los combates en el Líbano, otro de los puntos que complica el entendimiento.

El Ejército de Kuwait informó que sus defensas antiaéreas interceptaron dos misiles balísticos y varios drones iraníes, sin registrar víctimas ni daños. Kuwait alberga una de las principales bases del Ejército estadounidense en la región.

En Bahréin, donde tiene su sede la V Flota de la Marina de Estados Unidos, las autoridades informaron que un edificio residencial cercano al aeropuerto internacional sufrió graves daños, aunque no hubo muertos.

Fotografías difundidas por el Ministerio del Interior mostraron el último piso completamente destruido, cubierto de escombros y con las ventanas reventadas. El inmueble alcanzado no se encontraba cerca del cuartel general de la flota, en el centro de Manama.

El Ministerio de Exteriores bareiní calificó la ofensiva iraní como “una peligrosa escalada” y sostuvo que demuestra que las acciones de Teherán “no son un incidente aislado, sino un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida”. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar iraní, se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques.

Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 27 de junio de 2026 - - AFP

La ofensiva llegó después de una nueva ronda de bombardeos estadounidenses. El Comando Central informó que atacó infraestructura de vigilancia, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de colocación de minas, tras el ataque contra el petrolero Kiku, de bandera panameña, que transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, uno de los principales mediadores entre Washington y Teherán.

En Truth Social, Donald Trump aseguró que Estados Unidos bombardeó depósitos de misiles y drones iraníes y radares costeros porque Teherán volvió a violar el acuerdo de alto el fuego. Además, advirtió que Washington podría verse obligado a “completar el trabajo militarmente”.

“Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir”, escribió el mandatario.

La tensión también persiste en el Líbano, donde Irán insiste en que cualquier alto el fuego debe incluir el cese de las operaciones israelíes contra Hezbollah. La semana pasada, Israel y el gobierno libanés firmaron un acuerdo marco para poner fin al conflicto, pero el pacto no incluyó al grupo respaldado por Teherán, que lo rechazó y reiteró que continuará combatiendo hasta que las tropas israelíes abandonen el sur del país.

Durante una visita a Irak, Araghchi volvió a reclamar que Estados Unidos obligue a Israel a detener los ataques y retirarse del sur libanés, donde las fuerzas israelíes mantienen una franja de seguridad de unos 600 kilómetros cuadrados. Aunque la intensidad de los bombardeos disminuyó desde el acuerdo entre Washington y Teherán, los enfrentamientos continúan.

Un hombre está parado junto a una caña de pescar en la orilla mientras, de fondo, se ven mercantes y buques comerciales en el estrecho de Ormuz Amirhosein Khorgooi - ISNA

Este domingo, dos ataques israelíes alcanzaron el sur del Líbano y, durante la noche, milicianos de Hezbollah mataron a un soldado israelí en la localidad de Deir Siryan, según informó el Ejército israelí. El grupo no comentó el incidente.

Agencias ANSA, Reuters y AP