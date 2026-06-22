Trump amenaza a Irán: “Haré lo que tenga que hacer” si incumple el acuerdo con Estados Unidos

WASHINGTON.- Apenas días después de la firma del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Teherán y dejó en claro que contempla nuevas acciones si considera que la república islámica no cumple con los compromisos asumidos.

“Haré lo que tenga que hacer”, respondió Trump ante periodistas cuando le preguntaron qué ocurriría si Irán incumple el memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada con Washington. El mandatario insistió en que actuará si Irán “no cumple su acuerdo” o si “no se comporta como debe”.

Las declaraciones llegaron mientras continúan las conversaciones derivadas del pacto firmado por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, más de tres meses después de la guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y Teherán respondió con ataques contra Israel y países del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante una ceremonia de entrega de Medallas de Honor Jacquelyn Martin - AP

Trump también defendió la posibilidad de volver a recurrir a la fuerza incluso si ello implicara consecuencias económicas. Consultado sobre el riesgo de que futuros ataques desencadenen una crisis global, respondió que una eventual amenaza nuclear representa un peligro mucho mayor.

“Una depresión es algo muy malo. Un arma nuclear provocará una depresión mucho más rápido”, afirmó. Según el mandatario, impedir que Irán obtenga armamento nuclear constituye una prioridad superior a cualquier impacto económico derivado de nuevas operaciones militares.

Al mismo tiempo, Trump sostuvo que el acuerdo actual ayuda a estabilizar la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. El mandatario aseguró que “las cifras son increíbles” y destacó que el paso permanece abierto para el flujo energético.

En la imagen, publicada por la oficina presidencial iraní, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firma un memorando de entendimiento firmado previamente por el presidente estadounidense Donald Trump con el fin de detener la guerra Iranian Presidency Office

En paralelo, el vicepresidente JD Vance informó desde Suiza que las conversaciones mantenidas con funcionarios iraníes sentaron una “buena base para un acuerdo final exitoso”. Según Washington, hubo avances en cuestiones vinculadas a Ormuz, al futuro del programa nuclear iraní y a los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano.

Otro de los puntos de discusión gira en torno a los fondos iraníes descongelados. Trump aseguró que ese dinero debe utilizarse para comprar alimentos estadounidenses destinados a la población iraní.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos Manuel Balce Ceneta - AP

“Todo ese dinero volverá en forma de compras de alimentos”, afirmó el presidente, quien sostuvo que Irán atraviesa dificultades para abastecer a sus habitantes. Más tarde insistió en que los iraníes deben utilizar esos recursos para adquirir productos agrícolas de Estados Unidos y aseguró que las compras se realizarán “exclusivamente a nosotros”.

Sin embargo, desde Teherán surgió una interpretación distinta. El gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati, afirmó que el memorando vigente no obliga a Irán a comprar productos agrícolas estadounidenses y señaló que los fondos desbloqueados podrían destinarse también a otros bienes que no estén sujetos a sanciones.

Agencias Reuters y AP