Irán niega nuevas conversaciones con Estados Unidos y desata la furia de Trump

TEHERÁN.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reanudación de negociaciones con Irán para abordar el conflicto en Medio Oriente, incluido el programa nuclear de la república islámica y la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz. Sin embargo, pocas horas después, Teherán desmintió de forma categórica que existan conversaciones en curso, profundizando la incertidumbre sobre el rumbo diplomático de una guerra que ya entra en su sexto mes.

La reacción de la república islámica desató rápidamente la furia del mandatario republicano, quien a las pocas horas difundió un posteo en Truth Social en el que se jactó del bloqueo vigente contra Teherán y aseguró que Irán “nunca tendrá” un arma nuclear.

“¡El liderazgo iraní es increíblemente hipócrita! Solicitan una reunión —algunos dirían que ‘suplican’—, comienzan las conversaciones y se programan otras para el futuro inmediato; sin embargo, declaran abierta y orgullosamente que no están negociando nada, que no se está tratando ningún asunto y que solo están tratando con Omán", apuntó Trump en la publicación.

“Luego recurren a su retórica habitual afirmando que ellos controlarán con firmeza el estrecho de Ormuz, cuando este ya está bajo el control absoluto de la Marina de los Estados Unidos y de nuestro ‘bloqueo’ o, como algunos lo llaman, ¡el ‘muro de acero’ de Estados Unidos! Nada llega a Irán a menos que nosotros lo permitamos, y nada pasará a menos que se alcance un acuerdo o se produzca una rendición total“, advirtió el presidente republicano. “Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, estamos hablando, de hecho, de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas. Es muy sencillo: ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!“, sentenció al respecto.

Trump tilda de "hipócritas" a los iraníes

Previamente, Trump había asegurado este domingo que se habían reanudado las negociaciones con Irán, y que estas incluían al programa nuclear, al tiempo que sostuvo que también se avanzaba en un “acuerdo sobre Ormuz”. El mandatario aseguró que las conversaciones comenzarían el lunes por la tarde y que forman parte de un esfuerzo más amplio para reducir las tensiones tras contactos con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y autoridades iraníes. Sin embargo, no ofreció detalles sobre los participantes ni la sede de las eventuales negociaciones.

Bajo esa línea, Trump sostuvo que decidió aplazar ataques militares de gran escala contra Irán luego de las gestiones de los aliados del Golfo. Según dijo, existía un plan para ejecutar “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, pero optó por dar margen a la vía diplomática tras escuchar a líderes regionales y luego de hacer lugar a supuestos pedidos de funcionarios iraníes, información que fue negada por medios estatales de la república islámica.

.@POTUS on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." https://t.co/jrvoju7nG6 pic.twitter.com/B7bmK3brYC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó esas afirmaciones. “Actualmente no hay negociaciones en curso con Estados Unidos”, declaró este lunes el vocero de la cancillería, Esmail Baghaei, quien precisó que los únicos contactos activos se desarrollan con Omán y están limitados a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Negociaciones con Omán

Irán avanza en conversaciones con Omán centradas en la navegación en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del conflicto. Según explicó Baghaei, las negociaciones buscan establecer una ruta “temporal” que permita garantizar el tránsito seguro de buques en la zona.

“El objetivo es transformar la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes, y la ruta norte, que transcurre por territorio marítimo de Irán, en un corredor intermedio”, detalló el funcionario durante una rueda de prensa en Teherán. La propuesta contempla un esquema de ida y vuelta en una única vía, que funcionaría de manera provisional hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que estas negociaciones se encuentran en su fase final, lo que sugiere un posible entendimiento inminente sobre el uso del corredor marítimo.

Baghaei subrayó además que el cierre del estrecho no responde a diferencias con Omán, sino a la “agresión militar” de Estados Unidos e Israel. En ese sentido, advirtió que la situación no cambiará mientras Washington continúe con lo que calificó como acciones “malintencionadas” contra Irán.

Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz - - AFP

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto neurálgico del conflicto. Antes del estallido de la guerra, por esa vía transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados a nivel mundial. El cierre parcial del corredor por parte de Irán y los ataques a buques mercantes interrumpieron el flujo energético y generado fuertes tensiones en los mercados internacionales.

En este contexto, los precios del petróleo reaccionaron con volatilidad. El barril de Brent del mar del Norte cayó más de un 5% en la apertura de los mercados asiáticos, hasta ubicarse en torno a los 82 dólares, tras el anuncio de Trump sobre una eventual reanudación del diálogo.

La falta de coincidencia entre Washington y Teherán no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos meses, el presidente estadounidense ha alternado amenazas de ofensivas militares masivas con anuncios de negociaciones inminentes que luego no se materializan o quedan truncos por nuevos episodios de violencia.

El CENTCOM afirma que está llevando a cabo operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán - - US Central Command (CENTCOM)

A nivel político, sectores del Parlamento iraní indicaron que mediadores internacionales intentan reactivar un memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Washington y Teherán. Ese documento no constituía un acuerdo de paz definitivo, pero sí contemplaba medidas iniciales para reducir tensiones, incluida la cuestión del tránsito por Ormuz.

“El tema principal en este momento es el estrecho de Ormuz. Hay un intercambio de puntos de vista”, afirmó el legislador Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo que su país debe “obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado”, en referencia a los entendimientos previos.

Agencias AP y AFP