Trump anunció que Estados Unidos cesará los ataques contra Irán tras un acuerdo alcanzado por sus aliados en la región

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado por la noche que sus aliados en Medio Oriente acordaron los parámetros de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán. También afirmó que, ante ese avance, cesará la ofensiva estadounidense contra el país persa y aseguró que el entendimiento contempla la apertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz.

En una publicación en Truth Social, el mandatario agregó que el acuerdo en gestación incluye “el fin de la amenaza nuclear iraní” y señaló que “Israel se une a este compromiso” para intentar completar las negociaciones que podrían poner fin al conflicto iniciado cinco meses atrás.

El presidente estadounidense afirmó que Irán y otros países de Medio Oriente le pidieron que detuviera los ataques debido a que ya habían sido acordados los términos del arreglo. En ese marco, indicó: “He accedido, por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente”.

Donald Trump publicó un texto en el que indica que cesarán los ataques contra Irán Truth Social Donald Trump

Trump advirtió, además, que las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para actuar en caso de que las gestiones no prosperen. Según expresó, Washington se encuentra en condiciones de atacar a Irán con “un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial”.

El anuncio de Trump se conoció después de una conversación telefónica con el príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Durante el intercambio, el dirigente planteó su preocupación por una posible escalada del conflicto y buscó precisiones sobre las nuevas acciones que Washington evaluaba contra Irán.

Según una persona familiarizada con la conversación consignada por AP, las autoridades saudíes temían que Estados Unidos atacara la infraestructura energética, los puentes o las plantas eléctricas iraníes y que Teherán respondiera con ofensivas contra instalaciones de Arabia Saudita y otros países del golfo Pérsico.

Trump aseguró que el acuerdo incluye una apertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz ALEX BRANDON - POOL

Arabia Saudita se había sumado a Estados Unidos durante la semana en ataques contra sitios logísticos y depósitos de armas utilizados por milicias respaldadas por Irán en Irak. Al mismo tiempo, instó a Washington y Teherán a retomar las negociaciones para buscar una salida al conflicto.

El príncipe heredero también envió a su hermano, el ministro de Defensa saudí Khalid bin Salman, a Washington el miércoles para reuniones por separado con Trump y el vicepresidente JD Vance para comentar la estrategia sobre Irán. Por su parte, el presidente estadounidense recibió el martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien había presionado para continuar la guerra contra Irán.

El anuncio de Trump representa un nuevo giro en el conflicto. Apenas un día antes, el mandatario había sugerido ante la prensa que estaba cerca de intensificar los ataques para obligar al régimen iraní a sentarse a la mesa de negociaciones. “Solo queremos ganar”, había afirmado el viernes, cuando también anticipó que Estados Unidos golpearía a Irán “muy duro” hasta que ya no pudiera soportarlo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, el 28 de julio de 2026 X.com

Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump sostuvo entonces que la ofensiva tenía como objetivos destruir las capacidades de misiles de Teherán, impedir que obtuviera un arma nuclear y terminar con su respaldo a distintos grupos armados aliados. No obstante, los propósitos declarados y los plazos de la guerra cambiaron repetidamente desde el comienzo de las hostilidades.

A mediados de junio, las partes habían alcanzado un acuerdo provisional que detuvo los combates y debía preparar el camino para un pacto permanente. El entendimiento se desmoronó pocas semanas después, cuando Irán reanudó sus ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Con información de AP.