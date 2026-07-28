Trump recibió a Zelensky y a Netanyahu en un momento crítico de las dos guerras que más inquietan al mundo

WASHINGTON.- Acostumbrado a entregar escenas de alto voltaje político en la Casa Blanca cuando recibe a líderes internacionales, esta vez Donald Trump eligió el bajo perfil justo una jornada en la que recibió en continuado al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en momentos en que las guerras en el país europeo por la invasión rusa y en Medio Oriente están en puntos críticos.

Las dos reuniones de esta mañana en el Salón Oval -por separado- no tuvieron presencia de periodistas, mientras que la Casa Blanca se limitó a afirmar que ambas habían sido “positivas y productivas”. De hecho, las primeras fotos de los encuentros con Trump fueron distribuidas por los propios mandatarios visitantes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, el 28 de julio de 2026. X.com

Apenas minutos después de la reunión con Zelensky, Trump recibió a Netanyahu para su primer encuentro cara a cara desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desatada por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero pasado, en medio de una gran expectativa por la tensión entre ambos países aliados ante las últimas divergencias sobre los objetivos estratégicos respecto a Irán.

“Terminé una excelente reunión con Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido. Una conversación con plena asociación, con apoyo mutuo, con una comprensión del objetivo común de asegurar que Irán no tenga armas nucleares, así como otros objetivos”, señaló Netanyahu luego del encuentro de casi una hora y media con el presidente norteamericano, a quien calificó como un “amigo”.

La octava reunión de Netanyahu con Trump desde que el líder republicano volviera a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, llegaba precedida además por asperezas públicas entre ambos, que incluyeron reprimendas del magnate al premier (llegó a calificarlo de “loco” durante una conversación telefónica).

President Trump has concluded his meetings in the Oval Office with President Zelenskyy and Prime Minister Netanyahu. Both meetings were positive and productive! — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

“Fue una de las mejores conversaciones que he tenido jamás con un presidente de Estados Unidos", endulzó Netanyahu, en una señal para dar vuelta la página de esas últimas rispideces. “También hubo una oportunidad para intercambiar ideas y para coordinar cosas que son importantes para la seguridad y el futuro del Estado de Israel”, añadió.

Un funcionario israelí que asistió a la reunión -citado por la oficina de Netanyahu- sostuvo que la conversación fue “excelente y exhaustiva” sobre los temas clave de actualidad, “ante todo Irán”.

Horas antes del encuentro, Trump había dado otra muestra de la tirantez que atraviesa la relación con Netanyahu al poner reparos sobre informes que daban cuenta de los planes del líder israelí de hablar sobre las actividades iraníes en el Monte Pickaxe, una presunta instalación nuclear que el presidente norteamericano amenazó con bombardear.

“Sé exactamente lo que está pasando en Pickaxe”, dijo Trump por teléfono en el programa Fox & Friends. “‘Bibi’ me lo está diciendo porque quiere que yo siga involucrado [...]. ¿Por qué tienes que anunciarlo al mundo?”, añadió, en referencia al premier.

La reunión se produjo en medio de la pausa a la campaña de bombardeos norteamericanos contra Irán desde el fin de semana, y que durante 14 días había recalentado el conflicto y avivado las alarmas globales por el impacto de la guerra sobre los mercados energéticos.

Trump expresó optimismo el lunes sobre el diálogo con el régimen de los ayatollahs, aunque también advirtió que si Washington y Teherán no lograran llegar a un acuerdo, el Ejército norteamericano “volverá a hacer lo que estaba haciendo”, en referencia a los bombardeos.

A puerta cerrada

El hecho de que las reuniones con Netanyahu y Zelensky se mantuvieran en reserva no pasó desapercibido. Un funcionario de la Casa Blanca explicó a The New York Times que los encuentros habían sido a puerta cerrada porque el presidente los consideraba reuniones de trabajo, aunque esa catalogación no le ha impedido convocar a periodistas en otras oportunidades.

Tanto Netanyahu como Zelensky coincidieron en la fecha de la visita a Washington para participar del funeral del senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), fallecido repentinamente a los 71 años el 11 de julio pasado, que fuera un estrecho aliado del premier israelí y un firme defensor de la ayuda militar y financiera a Ucrania.

Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el funeral de Lindsey Graham en la Catedral Nacional de Washington. Alex Brandon - AP

Antes de la reunión con el premier israelí, Trump recibió primero a Zelensky, quien llegó en busca de reactivar las estancadas conversaciones sobre la guerra que libra desde hace más de cuatro años con Rusia y gestionar una mayor ayuda de Estados Unidos en materia de armamento, especialmente sistemas de defensa aérea.

“Una buena reunión con Trump en el Salón Oval. Discutimos licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia. Es importante que el proceso diplomático se revitalice. Estoy agradecido a Estados Unidos por su firme apoyo", escribió el presidente ucraniano en su cuenta de X, con fotos del encuentro.

El vínculo entre ambos presidentes ha mejorado en el último tempo, luego de estar marcado por tensiones y choques públicos el año pasado.

Hace tres semanas, en una cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara, Trump había prometido que Estados Unidos le dará una licencia a Ucrania para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot para contrarrestar los ataques rusos con misiles, una necesidad tecnológica urgente de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el mandatario norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval, en Washington. HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A medida que Rusia ha intensificado sus ataques aéreos -con una combinación de drones y misiles balísticos y de crucero- Ucrania sufre una escasez crónica de misiles Patriot en su arsenal para repeler las ofensivas enemigas.

Según dos fuentes al tanto de las conversaciones citadas por la agencia Reuters, los asesores de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno del presidente— mantienen diálogos para acordar una visita a Ucrania como parte de los esfuerzos para reactivar las gestiones de mediación con Rusia.