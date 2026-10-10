Trump apunta contra Zelensky y consolida su acercamiento a Moscú: “Es hora de un nuevo presidente”

WASHINGTON.– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que es hora de que Ucrania tenga nuevo presidente, dejando entrever que Volodimir Zelensky no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culpándolo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

“Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo porque podría haber hecho muchos acuerdos y por alguna razón nunca lo hace”, dijo Trump en la Casa Blanca, en una de sus pronunciamientos más explícitos contra la causa ucraniana en su lucha contra la invasión rusa.

Las declaraciones se encadenan con el inédito acuerdo del viernes entre Trump y su par ruso, Vladimir Putin, donde convinieron la compra de Estados Unidos de diésel ruso, en un intento del norteamericano de bajar el combustible para los consumidores de su país a solo semanas de las elecciones de medio término.

Donald Trump desciende del Air Force One a su llegada a Kentuky para conducir un mitin proselitista MANDEL NGAN - AFP

Trump ha instado a Zelensky durante semanas a detener los ataques contra la infraestructura energética rusa. También ha buscado culpar a Ucrania de los precios récord del diésel en Estados Unidos en vez de la guerra que conduce contra Irán, que disparó los precios mundiales de la energía desde febrero.

“Él quiere crear problemas para el mundo. Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel”, dijo Trump antes de partir hacia Tennessee, donde debía liderar un mitin para movilizar a los votantes republicanos de cara a los cruciales comicios legislativos de noviembre.

Una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research del 1 de octubre encontró que los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump sobre Irán y lo culpan por el alza de precios.

Trump también planteó que, si él hubiera sido presidente en 2022, “esa guerra nunca habría comenzado. No había razón para que esa guerra entre Ucrania y Rusia comenzara. Comenzó debido a la incompetencia”.

.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. pic.twitter.com/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Zelensky ha “perdido el 30% del país de ustedes y ha habido más de un millón de personas desplazadas entre ambos bandos, y más de 2 millones de muertos. Esa es una guerra que nunca debió haber comenzado. Y creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, sentenció.

Alrededor del 20% del territorio de Ucrania está bajo control ruso. Funcionarios de defensa británicos estimaron recientemente que cerca de medio millón de soldados rusos han muerto en la guerra; no hay estimaciones recientes fiables sobre cuántos ucranianos han fallecido.

Aplausos de Rusia

“El presidente Trump se suma a quienes creen que Ucrania necesita un liderazgo verdaderamente orientado a la paz, en lugar de la actitud belicista de Zelensky: ‘Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente’. Algo icónico e histórico”, escribió en X el enviado presidencial y negociador ruso Kirill Dmitriev, subrayando la plena coincidencia estratégica entre los dos gobiernos.

La extraordinaria intervención de Trump se produjo después de que al menos 20 personas murieran por bombardeos rusos en la región ucraniana de Zaporiyia. Al menos 18 personas más resultaron heridas en el ataque.

Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі. Станом на зараз, на жаль, відомо про 12 загиблих, серед них три дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, стан двох із них важкий –… pic.twitter.com/LTWCPbQTlG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, dijo Zelensky este sábado en su cuenta de X. Y señaló que Moscú interpreta “cualquier relajación de la presión como que puede seguir luchando, como que puede seguir lanzando bombas sobre las ciudades”.

“La elección de Rusia es la guerra”, dijo en una publicación posterior en Telegram, tras ataques con drones contra instalaciones energéticas y una ofensiva con misiles balísticos contra Kiev.

Zelensky afirmó que cada mil millones de dólares adicionales que Rusia gane por exportaciones ayudaría a pagar componentes de armas, mejoras de drones, producción de misiles y el reclutamiento de mercenarios, y que Moscú solo estaría listo para detenerse cuando su capacidad de luchar disminuyera.

Con el acuerdo del diésel, Moscú recibió “señales de que aparentemente es permisible seguir atacando. Y esto necesita corregirse”, insistió, llamando a Estados Unidos, Europa y otros socios a limitar la capacidad de Rusia para librar la guerra.

El momento del impacto de un bombardeo ruso a una clínica en Kharkiv SERGEY BOBOK - AFP

En Kiev, varias personas se congregaron en un monumento en honor a los soldados caídos en la Plaza de la Independencia y recibieron el acuerdo de Trump y Putin con una mezcla de enojo y resignación.

“Trump volvió a mostrar su verdadera cara”, dijo Oleksandr Petrenko, de 26 años. “No le importó la situación, los bombardeos ni la destrucción de nuestras casas. Lo único que le interesa es el petróleo o los precios del combustible y cuánto tienen que pagar los estadounidenses”.

Para Oksana Yakunina, asesora financiera de Kropyvnytskyi, el anuncio “no fue realmente una sorpresa”. “Trump lleva mucho tiempo trabajando con Putin”, declaró.

Los aliados europeos de Ucrania expresaron su consternación por el acuerdo y dijeron que mantenían su compromiso con las sanciones.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que lamentaba el acuerdo, “ya que los ingresos energéticos son centrales para el presupuesto de guerra ruso”, y señaló que la Unión Europea adoptará el lunes su paquete de sanciones más amplio hasta la fecha, con 1600 listados dirigidos al complejo militar-industrial.

El gobierno alemán “sigue comprometido con las sanciones impuestas a Rusia y trabaja con sus socios europeos en nuevas sanciones”, dijo por su parte el vocero Stefan Kornelius, y añadió que el apoyo a Ucrania “sigue siendo inquebrantable”.

El sorpresivo anuncio de Trump contrató frontalmente con la amplia ley de sanciones a Moscú que firmó el mes pasado y que buscaba restringir los ingresos por petróleo y gas que alimentan la guerra del Kremlin contra su vecino.

Agencias AP y ANSA