Trump asegura que Irán no tendrá armas nucleares y promete enviar el acuerdo al Congreso

EVIAN-LES-BAINS.– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que el acuerdo preliminar con Irán deja en claro que Teherán no podrá desarrollar un arma nuclear y afirmó que le gusta la idea de enviar el texto al Congreso para su revisión, un reclamo impulsado por algunos legisladores republicanos.

En declaraciones a periodistas durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el este de Francia, Trump defendió el memorando de entendimiento de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán, que todavía no fue hecho público y que debería ser firmado este viernes en Suiza.

“Lo único que realmente me importa es que Irán nunca tenga un arma nuclear, y eso queda claro y rotundo”, dijo Trump, antes de lanzar una advertencia directa a Teherán: “Se desatará el infierno” si la República Islámica intenta adquirir una bomba atómica.

Los escombros de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible en el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz, Irán Planet Labs PBC - Planet Labs PBC

El mandatario afirmó que dará a conocer el texto del memorando en un marco formal y se mostró abierto a que el Congreso lo revise. “Creo que va a avanzar bastante rápido”, señaló sobre la próxima fase de las negociaciones.

La firma del memorando de entendimiento está prevista para el viernes en Suiza, con la presencia del jefe negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Según dijo Vance, Trump también podría asistir.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó que ese mismo día podría comenzar una nueva ronda de conversaciones entre Teherán y Washington para avanzar hacia un acuerdo final. “Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, dijo.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, habla sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos durante una reunión con representantes diplomáticos de países extranjeros en Teherán HANDOUT - Iran's Foreign Minister

El acuerdo provisional, anunciado tras casi cuatro meses de guerra regional, abre un plazo de 60 días para conversaciones técnicas complejas. Entre los temas centrales figuran el futuro del uranio altamente enriquecido de Irán, el alcance de las inspecciones internacionales, el levantamiento de sanciones y las garantías de que Teherán no reanudará su programa nuclear con fines militares.

El texto también debería permitir la reapertura “completa” del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Antes de la guerra, por allí circulaba cerca de una quinta parte del comercio global de petróleo y gas. El bloqueo iraní de esa vía durante el conflicto cortó exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo, aceleró la inflación y generó problemas de suministro de fertilizantes y otros productos.

“Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz”, celebró Trump el lunes en su red Truth Social.

El truth de Trump sobre Ormuz

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que desencadenó la guerra, Teherán cerró esa ruta crucial. Washington respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes. La normalización del tránsito por Ormuz aparece ahora como uno de los primeros resultados concretos del entendimiento entre Washington y Teherán.

Trump calificó el memorando como “un documento muy poderoso” y dijo que quiere que se publique pronto. “Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto”, afirmó durante la cumbre del G7.

En ese foro, el presidente estadounidense también aclaró que su país no invertirá en la reconstrucción de Irán y que el principal objetivo del acuerdo es impedir que Teherán se haga con un arma nuclear.

La instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán Hasan Sarbakhshian - AP

Trump intentó marcar una diferencia tajante con el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 por el expresidente Barack Obama, del que el propio republicano retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.

“Este acuerdo es un muro frente a las armas nucleares. El acuerdo de él era un camino hacia las armas nucleares. Con mi acuerdo, no podrán tener armas nucleares; los haremos volar por los aires”, afirmó.

El mandatario dijo al diario The New York Times que todavía se negocia si Irán suspenderá el enriquecimiento de uranio durante 20 años, aunque dejó entrever que podría aceptar un plazo de 15 años.

Tanto Estados Unidos como Israel presionan para que Teherán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido, presuntamente sepultadas tras ataques estadounidenses el año pasado. Irán, en cambio, defiende su derecho a enriquecer uranio y sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Un hombre avanza por el histórico mercado de Nabatieh, gravemente dañado ABBAS FAKIH - AFP

En declaraciones a NBC, Vance afirmó que inspectores estadounidenses y de la ONU podrán ingresar a Irán y que ayudarán a la República Islámica “a destruir sus reservas altamente enriquecidas” de uranio.

Thanks to President Trump's unwavering resolve and the efforts of his entire administration, Iran will never obtain a nuclear weapon and the Strait of Hormuz will be fully reopened.



Peace and prosperity for the American people, that's what this deal is all about. pic.twitter.com/1rdy0NTuzX — JD Vance (@JDVance) June 15, 2026

Sin embargo, diplomáticos y analistas advierten que el camino hacia un pacto definitivo será difícil. Los negociadores iraníes son considerados expertos en prolongar conversaciones, explotar divisiones entre sus interlocutores y ganar tiempo para preservar margen de maniobra.

En Europa, además, crece la preocupación por la capacidad de un equipo estadounidense con poca experiencia técnica para cerrar un acuerdo sólido en apenas dos meses.

En Irán, las autoridades presentaron el entendimiento como una victoria. El ejército aseguró que el acuerdo había “humillado” a Estados Unidos e Israel, mientras que el presidente Masud Pezeshkian lo describió como “un gran logro” para la región.

El acuerdo preliminar busca poner fin a una guerra que sacudió Medio Oriente, alteró los mercados energéticos y llevó a Irán a cerrar parcialmente el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo.

Agencias AP, AFP y Reuters