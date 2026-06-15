El contundente diagnóstico de The New York Times: Trump perdió la guerra

A continuación se reproduce el texto del consejo editorial del diario norteamericano luego de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo entre Washington y Teherán

NUEVA YORK.- El acuerdo preliminar que pone fin a la guerra de cuatro meses del presidente Donald Trump con Irán es bienvenido, pero conlleva duras realidades. Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de forma temeraria y en abierta violación de la ley. Estados Unidos sale debilitado —militar, diplomática y económicamente— y pagará un alto precio estratégico durante los próximos años.

Los detalles del acuerdo no están claros, pero el marco anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocos de los términos que insistía en obtener. Es un revés humillante para él y para la nación que lidera.

Desde que comenzó la guerra, afirmó que Estados Unidos lograría una “victoria total y completa” y que Irán debía aceptar una “rendición incondicional”. Sugirió que se produciría un cambio de régimen. Declaró que a Irán no se le permitiría enriquecer uranio y que Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterraría y eliminaría todo el material nuclear de grado casi explosivo que posee, sepultado a gran profundidad.

El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán pone fin a cuatro meses de conflicto, pero deja interrogantes sobre sus verdaderos alcances Alex Brandon - AP

Nada de esto parece ser cierto. El gobierno de línea dura de Irán se mantiene en el poder. Los detalles del acuerdo nuclear se negociarán aparentemente en los próximos dos meses, pero es probable que los términos se asemejen a los del acuerdo de 2015 que negoció el presidente Barack Obama y que Trump canceló en 2018.

Describió el pacto de Obama como el “peor acuerdo de la historia” y afirmó que puso a Irán en “el camino hacia un arma nuclear”. Lo criticó por no obligar a Irán a dejar de apoyar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah y por suavizar las sanciones económicas. Sin embargo, es probable que su guerra destructiva le deje con un acuerdo similar.

Su mayor logro en el marco del alto el fuego es la esperada reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial, lo que eventualmente reducirá los precios de la energía y otros bienes. Esto, por supuesto, no es más que un retorno al statu quo de antes de la guerra. Irán cerró el estrecho en represalia para perjudicar la economía mundial y aumentar la presión política sobre Estados Unidos. La estrategia funcionó, y los líderes iraníes ahora comprenden que poseen una poderosa arma económica.

El bloqueo del estrecho de Ormuz estranguló a la economía global Amirhosein Khorgooi. - ISNA

En definitiva, Irán emerge como el vencedor estratégico de la guerra de cuatro meses. Si bien sufrió pérdidas sustanciales -incluyendo gran parte de su Armada, Fuerza Aérea, capacidad militar-industrial y liderazgo político, entre ellos el ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo, que murió el primer día de la guerra-, con el fin del conflicto, el liderazgo iraní puede comenzar la reconstrucción.

Por su parte, Estados Unidos se muestra más débil ante el mundo. El Ejército estadounidense ha demostrado ser incapaz de derrotar a un adversario mucho menor, incluso después de haber agotado gran parte de sus misiles de precisión de largo alcance e interceptores. Este resultado perjudica la capacidad del país para disuadir a otros adversarios potenciales. Para empezar a reparar el daño, Estados Unidos haría bien en fortalecer las alianzas en Europa, Medio Oriente y Asia, debilitadas por las consecuencias militares y económicas del conflicto. El Pentágono también deberá modernizarse y prepararse para las guerras del futuro. Es poco probable que esto ocurra bajo la presidencia de Trump.

Un Irán debilitado le hace frente al poderío de EE.UU.

Antes del ataque estadounidense e israelí del 28 de febrero, el liderazgo iraní había atravesado dos años y medio desastrosos. El gobierno era mucho más débil que antes del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas, grupo que Irán ha financiado y asesorado durante mucho tiempo. En respuesta a ese ataque, Israel debilitó considerablemente a Hamas y a Hezbollah, otro grupo afín a Irán. En Siria, un dictador asesino respaldado por Irán cayó, mientras que los líderes iraníes hicieron poco por salvarlo. Israel y Estados Unidos dejaron al descubierto la fragilidad de las defensas aéreas y el programa de misiles de Irán al bombardear instalaciones nucleares iraníes el verano pasado, lo que provocó un retroceso en dicho programa.

Mientras tanto, la moneda iraní seguía devaluándose y su economía estaba en ruinas. A partir de finales del año pasado, los iraníes salieron a las calles a protestar, y el régimen respondió asesinando a miles, si no a decenas de miles, de manifestantes.

Todos estos problemas persisten e Irán sigue siendo más débil que hace tres años. Sin embargo, la guerra le ha otorgado una influencia que no tenía en el inicio de 2026. Su régimen ha demostrado que puede sobrevivir a oleadas de ataques de sus dos mayores enemigos. Sus líderes no han tenido que renunciar a sus ambiciones nucleares. Y han aprendido que el resto del mundo parece reacio a usar la fuerza militar para reabrir el estrecho de Ormuz. Si Irán decide cerrar el estrecho en algún momento de los próximos meses o años, ¿qué hará Trump en respuesta?

Pese a ese contexto adverso, el conflicto le permitió al régimen iraní recuperar margen de maniobra y demostrar capacidad de resistencia Bilal Hussein - AP

Presentamos estos hechos con pesar. Irán ha sido y sigue siendo una fuerza perniciosa. Reprime a su propio pueblo, especialmente a los disidentes políticos, las mujeres, las personas LGBTQ+ y las minorías religiosas. Es líder mundial en tortura y ejecuciones y ha financiado el terrorismo en su región y mucho más allá. Los líderes iraníes han empobrecido a un país donde el ingreso per cápita superaba el promedio mundial hasta la década de 1970.

La brutalidad manifiesta del régimen debería haber sido motivo suficiente para que Estados Unidos reflexionara detenidamente y planificara con cautela cualquier guerra. La historia de las guerras modernas estadounidenses, particularmente en la región de Irán, está plagada de arrogancia que propició la derrota. Sin embargo, Trump ignoró la planificación reflexiva en cada paso.

Aceptó la visión optimista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien predijo que el régimen iraní caería rápidamente. Trump desestimó las opiniones de sus asesores, quienes le dijeron que el pronóstico de Netanyahu era ridículo.

Trump ignoró la Constitución y se negó a buscar la aprobación del Congreso para la guerra. No escuchó a los aliados europeos y asiáticos que se oponían a su guerra. No previó la evidente capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Ormuz. Hizo amenazas de destruir la civilización iraní que solo lograron menoscabar la reputación moral de Estados Unidos.

Por sus pecados, ahora ha aceptado un marco de paz que el mundo entero entiende que representa una derrota para él. También es un revés para Estados Unidos.