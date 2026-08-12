Trump confirmó que salió de Turquía en un vuelo secreto a raíz de una amenaza de asesinato de Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que debió salir de Turquía en un vuelo secreto debido a una amenaza contra su vida. El operativo se realizó a principios de julio después de la cumbre de la OTAN en Ankara, e incluyó un cambio de aeronave que fue ocultado a los periodistas y a parte del personal de la Casa Blanca.

“Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, explicó Trump ante los periodistas en alusión a los consejos de los servicios de inteligencia estadounidense.

Donald Trump confirmó ante los medios que cambió de avión por una amenaza contra su vida Mark Schiefelbein - AP

El mandatario dijo que suponía que existía una amenaza, aunque admitió que no hizo demasiadas preguntas al respecto. La declaración se produjo luego de que The Washington Post revelara una advertencia sobre un posible atentado iraní había motivado la operación para trasladarlo.

Trump había subido al Air Force One a la vista de las cámaras y los fotógrafos. Sin embargo, en lugar de partir en esa aeronave, salió a escondidas a través de uno de los contenedores de carga utilizados por los servicios de catering y fue trasladado hasta un avión C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense, en el que viajó rumbo al Reino Unido.

El presidente Donald Trump llegando a bordo del Marine One a la Ellipse, cerca de la Casa Blanca, el martes 11 de agosto de 2026, en Washington Jose Luis Magana - FR159526 AP

“Creo que, en realidad, el avión en el que viajé estaba en mayor riesgo”, sostuvo el jefe de Estado. Y añadió: “Porque ese sería el avión que, creo, ellos elegirían probablemente como objetivo”.

Mientras tanto, el Air Force One despegó de Turquía con una docena de periodistas y parte del personal de la Casa Blanca, que desconocían que Trump no formaba parte de ese vuelo. Durante el trayecto, el Servicio Secreto ordenó mantener cerradas las persianas de las ventanillas, una instrucción inusual fuera de zonas de combate.

El presidente de Estados Unidos afirmó en ese momento que el nuevo avión estaba siendo enviado delante para que las tropas estadounidenses en Reino Unido lo visitaran, como un gesto. En una escala en Reino Unido, Trump regresó al avión regalado por Qatar para el vuelo a Washington.

Una docena de periodistas que viajaban en una sección separada del Air Force One, sin acceso al presidente, no se enteraron del cambio y salieron de Turquía en el avión a pesar de la aparente amenaza de Irán JIM WATSON - AFP

La situación generó malestar entre algunos de los medios que acompañaban al mandatario, ya que consideraron que habían sido utilizados como señuelos sin recibir ninguna advertencia. Otros se quejaron de lo que consideraron un engaño y de la falta de comunicación por parte de la Casa Blanca.

Trump, sin embargo, relativizó la gravedad de la situación. “Todo presidente importante recibe muchas amenazas”, afirmó. Y añadió: “La verdad, no me preocupa nada. Sea lo que sea, ya conocen mi actitud: ‘Me da igual’”.

El viaje de Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía ya había sido noticia después de que llegara en un lujoso Boeing 747 regalado por Catar y reacondicionado para transportar al presidente. Pero, según los informes, no estaba equipado con sistemas de seguridad antimisiles, por lo que se recurrió al antiguo Air Force One.

Con información de AFP.