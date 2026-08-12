Trump desafía a Irán y asegura que mantendrá el control de Ormuz mientras se aleja la posibilidad de un acuerdo

WASHINGTON.- Mientras las conversaciones con Irán vuelven a estancarse, el presidente Donald Trump desafió a Teherán al afirmar este miércoles que Estados Unidos tiene el “control total” sobre el estrecho de Ormuz y que lo “mantendrá”, sin que el país islámico “pueda hacer nada al respecto”, lo que disipa aún más las esperanzas de un acuerdo que permita dar fin a la guerra.

“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡Creo que los vamos a mantener!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘un muro de acero’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Medio Oriente.

El posteo de Trump

Sin embargo, Irán sostiene que en la práctica controla gran parte de ese paso marítimo y que tiene intención de imponer un sistema de peajes en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Anoche Trump ya se había jactado de su poder sobre el estrecho. ”Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, sentenció.

Negociaciones estancadas

Frente a este escenario, una fuente iraní de alto rango ratificó que no ha habido conversaciones sobre la extensión del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos en virtud de un acuerdo provisional, ya que Teherán afirma que Washington debe volver al pacto y definir un plazo para implementar sus compromisos.

Las declaraciones de la fuente se produjeron después de que la agencia de noticias turca Anadolu, citando fuentes del gobierno pakistaní, informara de que Teherán y Washington habían acordado extender un alto el fuego de 60 días en virtud de su Memorando de Entendimiento (MdE).

“Uno de los temas que se están debatiendo a través de los mediadores es que Estados Unidos retome el acuerdo provisional y defina un plazo para la implementación de sus compromisos. No se ha avanzado absolutamente nada en este asunto”, dijo la fuente.

El acuerdo provisional firmado en junio entre Teherán y Washington declaraba la “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, pero se desmoronó rápidamente, y Trump afirmó el 7 de julio que el pacto había “terminado” . Teherán ha acusado reiteradamente a Washington de violar sistemáticamente sus compromisos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 6 de agosto de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

En el acuerdo, el período de 60 días se refiere a un plazo prorrogable dentro del cual se esperaba que Irán y Estados Unidos llegaran a un acuerdo final, que incluiría cuestiones más importantes, como el destino del controvertido programa nuclear iraní.

Se consideró necesaria una serie de condiciones, como un alto el fuego en el Líbano, la libre navegación en el Golfo y exenciones para que Irán pudiera vender su petróleo, antes de entrar en el siguiente período de negociación.

Sin embargo, los esfuerzos por lograr una paz duradera se han estancado debido a una serie de cuestiones, incluidos los desacuerdos sobre el estrecho de Ormuz.

Agencias AFP y AP