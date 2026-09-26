Trump dice que Cuba y EE.UU. pueden llegar a un acuerdo: “No creo que sea necesario el Ejército”

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar, después de que la cadena CBS News revelara que el Ejército estadounidense analiza posibles refuerzos para el Comando Sur ante una eventual operación relacionada con la isla comunista.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump a la prensa horas después de la información de CBS. “Queremos ayudar a Cuba”, dijo Trump ⁠antes de partir hacia Tennessee. “Queremos abrir Cuba a nuestra gente”, añadió.

Sus declaraciones introducen un matiz diplomático en una tensa relación. El gobierno de Trump ha declarado abiertamente que su objetivo es cambiar el gobierno cubano y el propio mandatario anticipó esta semana en la ONU “un cambio fundamental de la situación en Cuba”.

Un bloqueo petrolero impuesto por Washington a comienzos de año tiene al país bajo una fuerte presión, mientras la isla lidia con la escasez de combustible y los apagones, agravados por una infraestructura deficiente.

Donald Trump preside la reunión del Escudo de las Américas en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Otras medidas de Estados Unidos han incluido imponer más sanciones económicas a industrias en el país, y ampliar la aplicación de leyes que prohíben a los estadounidenses que visitan la isla realizar transacciones con empresas propiedad del gobierno o vinculadas a él.

Estados Unidos ha mantenido un embargo comercial contra Cuba durante ⁠más de 60 años, y la ⁠administración Trump ha estado aumentando la presión tras el operativo de las fuerzas especiales de enero pasado que capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

La Associated Press informó el jueves que Washington está considerando imponer nuevas restricciones a los funcionarios cubanos que viajan a las Naciones Unidas, en otro intento de presionar al gobierno de La Habana, según indicaron funcionarios estadounidenses bajo anonimato y un documento interno obtenido por la agencia.

Aunque esta semana se aprobó la llegada de una numerosa delegación cubana a la Asamblea General de la ONU, el Departamento de Estado ahora sopesa imponer “controles estrictos” a los funcionarios que planean regresar en octubre para una votación anual sobre el prolongado embargo económico de Estados Unidos contra Cuba.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se dijo dispuesto a abrir un diálogo con EE.UU. ADALBERTO ROQUE - AFP

“Lo que define hoy el carácter de la relación entre los Estados Unidos y Cuba es el endurecimiento brutal del bloqueo económico, comercial y financiero mediante un cerco energético total, mediante un bloqueo de los suministros de combustible, que equivale a un bloqueo naval”, afirmó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una entrevista con la AP al margen de la reunión anual de líderes en la Asamblea General.

Canales abiertos

Rodríguez, quien se desempeña como canciller desde 2009, señaló que, aunque ahora no hay reuniones programadas con funcionarios estadounidenses, Cuba sigue dispuesta a mantener abiertos estos canales de contacto.

Rodríguez retomó ese mensaje este sábado en su alocución ante la Asamblea General de la ONU, subrayando que Cuba sigue dispuesta a sostener diálogos ‌con Estados Unidos ‌para ⁠buscar una solución a sus diferencias bilaterales, y agregó que están abiertos a relaciones comerciales y de negocios con las ‌compañías estadounidenses.

“Siempre hemos estado y seguimos dispuestos ​al diálogo con el gobierno de ​Estados Unidos para intentar encontrar solución a las diferencias bilaterales sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni precondiciones”, señaló.

Un motociclista pasa junto a una pila de basura en llamas durante un apagón en La Habana PABLO PORCIUNCULA - AFP

Rodríguez expresó además que un eventual uso de la fuerza de Estados ‌Unidos provocaría muertes de cubanos y ​de jóvenes estadounidenses, así como una enorme destrucción. “Esperamos que nunca ocurra”, agregó, tras advertir que “Cuba ejercería con toda su determinación y ejercería el legítimo derecho a defenderse”.

Sin llamar a Estados Unidos por su nombre, el vicepresidente chino, Han Zheng, llamó este sábado en su intervención en la ONU a que el “país en cuestión” deje de amenazar a Cuba y levante el bloqueo que le impone.

“Los principales países deben asumir responsabilidades especiales para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, ⁠y deben dar ejemplo a la hora de cumplir las normas, defender el Estado de derecho y hacer lo correcto”, afirmó Han en una crítica referida a la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y a la presión a la que está sometiendo a la isla.

“China insta al país en cuestión a que cese de inmediato el uso de la amenaza de la fuerza contra Cuba y levante de forma inmediata y completa el bloqueo y las ⁠sanciones contra Cuba”, subrayó el canciller.

Agencias AFP, AP y Reuters