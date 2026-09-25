El Ejército de Estados Unidos se prepara para una posible acción militar en torno a Cuba, según CBS

WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos estaría sopesando la posibilidad de proporcionar apoyo al Comando Sur personal médico, policial y otros refuerzos para una potencial acción militar en Cuba, según reveló el medio estadounidense CBS News.

La cadena accedió a un mensaje interno del ejército estadounidense en el que el cuartel general de la Reserva del Ejército solicitó la opinión de los comandos subordinados sobre la disponibilidad de seis tipos de formaciones diferentes bajo la autoridad del Comando Sur -que opera en América Latina-, que se necesitarían “posiblemente (...) en 90 a 120 días”.

La noticia llega en momentos en los que el gobierno de Estados Unidos está considerando imponer nuevas restricciones a los funcionarios cubanos que viajan a las Naciones Unidas, en otro intento de presionar al gobierno cubano, y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipara en su discurso ante la ONU “un cambio fundamental de la situación en Cuba”.

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