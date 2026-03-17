Trump dijo que un expresidente le confesó que hubiera deseado atacar a Irán

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sorprendió el lunes al asegurar que obtuvo una suerte de “confesión” de un exmandatario norteamericano durante un encuentro en el Despacho Oval. Según relató, su antecesor se mostró arrepentido por no haber atacado a Irán del modo en que lo está haciendo Estados Unidos desde hace más de dos semanas. Sin embargo, Trump se negó a revelar su identidad y argumentó que no quería “avergonzarlo”.

A pesar de las declaraciones de Trump, representantes de los cuatro expresidentes vivos -tres demócratas y un republicano- señalaron que ninguno estuvo en contacto con el mandatario recientemente.

Trump contó la historia por primera vez durante unas declaraciones extensas que hizo sobre la guerra con Irán al abrir un encuentro de la junta directiva del Kennedy Center. El líder republicano es el director de la junta y celebró la reunión en la Casa Blanca.

Allí, repitió que Irán ha sido una amenaza para Estados Unidos durante décadas, pero sostuvo que él es el único jefe de Estado que tuvo el valor de hacer algo al respecto. “Miren, durante 47 años, ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, y debieron haberlo hecho hace mucho tiempo”, marcó.

President Donald Trump speaks during a board meeting of the John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts in the East Room of the White House, Monday, March 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)� Alex Brandon� - AP�

“Habría sido mucho más fácil. No hay ningún presidente que quisiera hacerlo. Y, sin embargo, todos lo sabían”, insistió Trump al tiempo que avanzó en su confesión. “He hablado con cierto presidente, que me cae bien. Un expresidente que dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho’. Pero no lo hicieron. Yo lo estoy haciendo”, destacó.

Pero cuando le preguntaron con qué expresidente había hablado, Trump respondió: “No puedo decírselo. No quiero avergonzarlo. Sería muy malo para su carrera, aunque no tiene carrera”.

Acto seguido, representantes de los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden aseguraron que actualmente los mandatarios no habían hablado con Trump. La última vez que los cuatro expresidentes estuvieron juntos por última vez, fue durante la investidura de Trump, el 20 de enero de 2025, mucho antes de la guerra.

Desde la Casa Blanca, en tanto, evitaron pronunciarse ante consultas posteriores, luego que trascendiera que ninguno de los expresidentes había mantenido contacto reciente con Trump.

Sus dichos despertaron de inmediato especulaciones sobre la identidad del interlocutor, con algunas miradas posadas en Bill Clinton. El republicano, en cambio, ha sido particularmente crítico de Barack Obama y Joe Biden, a quien suele calificar como “el peor presidente de la historia” del país.

En el caso de Obama, lo acusa de negociar un “horrible acuerdo” con Irán sobre sus armas nucleares. Pero el mandatario ofreció recientemente comentarios comprensivos sobre Clinton, al decir que le “molesta” que el expresidente haya sido citado para rendir declaración ante el Congreso sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Me gustaba Bill Clinton. Todavía me gusta Bill Clinton”, declaró Trump en una entrevista con NBC News el 4 de febrero. “Me gustaba su comportamiento conmigo. Pensé que me entendía, que me comprendía”, expresó.

Ayer, Trump volvió a repetir su historia sobre haber hablado de Irán con un expresidente en el Despacho Oval, donde anunció que el vicepresidente JD Vance encabezará un grupo de trabajo que fue creado para eliminar el fraude en los programas federales de beneficios. “¿Fue George W. Bush?”, le preguntó un periodista. “No”, contestó Trump. “¿Fue Bill Clinton?”, insistió el corresponsal.

“No quiero decirlo. No quiero decirlo”, replicó Trump. “Es alguien a quien resulta que le caigo bien. Y a mí también. Es una persona inteligente. Pero esa persona dijo: ”Ojalá lo hubiera hecho , ¿de acuerdo?, pero no quiero entrar en quién es. No quiero meterlo en problemas”, concluyó al respecto sin dar mayores precisiones del exmandatario en cuestión.

Agencia AP