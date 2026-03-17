Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 17 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Asia: el precio del petróleo vuelve a subir por encima de los US$100
Los precios del petróleo volvieron a subir en el mercado asiático un día después de bajar, ante la preocupación de los inversores ante la situación en el estrecho de Ormuz. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 2,4% a US$95,77, tras caer 5,3% la víspera. En tanto el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 2,6% a US$102,84 el barril, después de bajar 2,8% el lunes.
Cabe recordar que la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte. Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.
Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.
En el mercado accionario, el índice japonés Nikkei subía 0,5% y el surcoreano Kospi aumentaba 2,4% la mañana del martes. También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Singapur, Taipéi y Manila.
El Ejército israelí dice que inició nuevos ataques contra Teherán y Beirut
El ejército israelí afirmó el martes que comenzó una “ola de ataques a gran escala” contra la Teherán, así como bombardeos contra posiciones del movimiento islamista Hezbollah en la capital de Beirut.
“Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) comenzaron una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de terror del régimen en Teherán”, la capital de Irán, publicó el ejército en Telegram. “Adicionalmente, las FDI comenzaron una ola adicional de ataques contra infraestructura de terror de Hezbollah en Beirut”, agregó.
El Aeropuerto de Dubai suspendió sus vuelos tras un ataque contra un depósito de combustible
La Autoridad de Aviación Civil de Dubai informó la suspensión de su operatividad temporalmente después de que un depósito de combustible cercano se incendiara durante un “incidente relacionado con drones”.
”Donald Trump creó un caos en Medio Oriente"
El senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado estadounidense, apuntó contra Trump por la escalada de la guerra en Medio Oriente. “Donald Trump dice que espera que China nos ayude a despejar el estrecho de Ormuz. ¿Me estás tomando el pelo?“, dijo en X y agregó: ”Donald Trump creó un caos en Medio Oriente y, evidentemente, no tiene ningún plan para solucionarlo“.
Donald Trump says he’s hoping China will help us clear the Strait of Hormuz. Are you kidding me?— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 16, 2026
Donald Trump created a mess in the Middle East, and he clearly has no plan for how to end it.
Emiratos Árabes responde a nuevos ataques de Irán
A través de un comunicado difundido en X, el Ministerio de Defensa emiratí confirmó “que los sonidos escuchados son el resultado de la interceptación de misiles y drones por parte de los sistemas de defensa aérea”.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 16, 2026
UAE air defences are… pic.twitter.com/zf1OYIvrYd
El gobierno iraquí condena los ataques en Bagdad
El gobierno iraquí condenó una serie de “ataques terroristas” contra un hotel de Bagdad, la embajada de Estados Unidos y un importante yacimiento petrolífero en el sur del país, calificándolos de amenaza para la “seguridad y estabilidad” de Irak.
El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani ordenó a las fuerzas de seguridad “localizar y arrestar a los autores de estos actos y llevarlos inmediatamente ante la justicia para que reciban el castigo que merecen”, según un comunicado de su portavoz, Sabah al-Numan.
“Estos actos criminales tienen graves repercusiones para nuestro país y socavan los esfuerzos del gobierno por la reconstrucción y la prosperidad”, reza el comunicado.
Incendio en un hotel de Bagdad tras ataque con drones contra la embajada de EE.UU.
Un dron cayó este lunes por la noche sobre un hotel de lujo muy frecuentado en Bagdad, sin causar heridos, antes de que se produjera un ataque contra la embajada estadounidense en la Zona Verde de la ciudad, el área fortificada de la capital iraquí.
Cuatro cohetes lanzados contra la sede diplomática fueron derribados, según un responsable de seguridad. Un periodista de la AFP vio que la defensa antiaérea de la embajada interceptaba los proyectiles cerca del recinto.
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