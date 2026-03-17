Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 17 de marzo

Los precios del petróleo volvieron a subir en el mercado asiático un día después de bajar, ante la preocupación de los inversores ante la situación en el estrecho de Ormuz. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 2,4% a US$95,77, tras caer 5,3% la víspera. En tanto el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 2,6% a US$102,84 el barril, después de bajar 2,8% el lunes.

Cabe recordar que la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte. Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.