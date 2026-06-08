Trump exigió a Israel e Irán que detengan los ataques: “Deben dejar de disparar inmediatamente”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este lunes el cese inmediato de los ataques entre Israel e Irán, luego de una nueva escalada militar entre ambos países. “Deben dejar de disparar inmediatamente”, escribió el mandatario republicano en su red social Truth Social. Luego del mensaje del jefe de Estado, el comando del ejército iraní informó que detuvieron sus operaciones ofensivas.

El mensaje del republicano llegó luego de que el régimen y el Estado israelí intercambiaran ataques entre el domingo y esta madrugada, en el marco de la confrontación armada más grave entre esos países desde que se alcanzó el alto el fuego hace dos meses en Medio Oriente. La renovada escalada volvió a encender alarmas en la región.

El mensaje de Trump tras la represalia de Israel contra Irán por nuevos ataques

“Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la ‘paz’ siguen su curso, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas”, publicó el mandatario en su red Truth Social. Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles.

Israel llevó a cabo cerca de 3500 ataques aéreos sobre Líbano y cientos de explosiones controladas ‌desde que Estados Unidos ‌anunciara ⁠un alto el fuego para el país el 16 de abril, dijo el lunes el primer ministro libanés, Nawaf Salam. El alto el fuego negociado por ​Estados Unidos ⁠entró ⁠en vigor justo después de la medianoche del 17 de abril, con soldados israelíes aún en ​el interior del sur de Líbano.

Este domingo, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra Israel, en medio de la tensión regional generada por los enfrentamientos entre el Estado israelí y Hezbollah en el sur de Líbano. Horas más tarde, el ejército de Israel respondió al ataque y bombardeó Teherán a pesar del pedido del presidente Trump para que el primer ministro Benjamín Netanyahu no contraatacara.

Los sistemas de defensa antiaéreos de Israel se pusieron en marcha para detener los misiles de Irán. Ariel Schalit - AP

Se trata del primer fuego cruzado entre ambas naciones desde abril, cuando se acordó un cese de las hostilidades. Tras la respuesta de Israel, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán. También tomaron la misma medida otros países, como Irak, Líbano y Siria.

Según los Guardianes de la Revolución iraníes, sus fuerzas atacaron el lunes dos importantes bases aéreas de Israel y un complejo petroquímico en Haifa, en el norte del país. Desde el domingo, la República Islámica lanzó casi 30 misiles, afirmó un militar israelí a la prensa, que también evocó dos disparos desde Yemen.

Misiles lanzados por Irán se dirigen hacia Israel

Irán, principal aliado regional de Hezbollah, había advertido que respondería a los bombardeos israelíes sobre posiciones del grupo en territorio libanés. En ese contexto, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, afirmó que Israel recibirá nuevos “golpes” si mantiene sus operaciones militares, según consignó la agencia de noticias semioficial Fars.

Con información de AP