Así es Groenlandia, la isla que quiere comprar Donald Trump Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 00:41

WASHINGTON (AP).- En medio del revuelo internacional que provocó la confirmación de Donald Trump acerca de sus intenciones de comprar el territorio de Groenlandia a Dinamarca, el líder republicano, volvió a encender la polémica. Fiel a su estilo provocador, el mandatario norteamericano ironizó en Twitter sobre su reciente idea y compartió una fotografía manipulada en la que aparece una Torre Trump en una pequeña aldea del territorio del Ártico.

"¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!", ironizó el mandatario en la red social. Trump reconoció el domingo que está "estratégicamente" interesado en un acuerdo de ese tipo, pero señaló que no es una prioridad de su gobierno. "No es la prioridad en la lista", comentó a la prensa.

La polémica por la compra de Groenlandia comenzó cuando el jueves pasado el diario The Wall Street Journal publicó un artículo en el que hablaba de las intenciones del presidente. Sin embargo, el asunto alcanzó su nivel más álgido este domingo cuando republicano confirmó que es cierto.

Trump admitió que discutió de manera interna la idea de adquirir la isla, ya que "sería bueno estratégicamente para Estados Unidos" y dejó entrever que el territorio semiautónomo es una carga financiera para Dinamarca.

Sin embargo, la primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo que Groenlandia no está a la venta y que la idea de Trump de comprar el territorio es una "discusión absurda".