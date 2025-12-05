Investigan cinco drones militares detectados en la ruta del avión de Zelensky en su llegada a Dublín

DUBLÍN.– La policía irlandesa abrió una investigación el viernes tras el avistamiento de varios drones no identificados que habrían sobrevolado el itinerario del avión que transportaba al presidente ucraniano Volodimir Zelensky cuando éste aterrizaba en Dublín el lunes por la noche para una visita oficial. El episodio, ocurrido poco antes de las 23, encendió alertas de seguridad en un operativo que ya era considerado especialmente sensible dada la exposición internacional del mandatario ucraniano y el contexto de guerra.

La Garda Síochána, la policía nacional, confirmó que su Unidad Especial de Detectives (SDU) está a cargo de la investigación. “La SDU está investigando este asunto y mantendrá contactos con las Fuerzas de Defensa y con nuestros socios internacionales de seguridad”, indicó un vocero policial. La unidad trabaja sobre información inicialmente divulgada por el diario local The Journal, que reportó la presencia de varios drones “de tipo militar”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y su esposa, Olena, junto a la presidenta de Irlanda Catherine Connolly

El incidente

Según The Journal y The Irish Times, los drones fueron detectados cuando el avión presidencial se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Dublín. Se trataba de una zona declarada de prohibición de vuelo, instaurada específicamente por la visita del mandatario ucraniano.

De acuerdo con las versiones preliminares, cinco drones habrían sido identificados por el radar de un barco militar irlandés posicionado al norte de la capital. Las aeronaves no tripuladas habrían seguido parte del itinerario aéreo previsto para el vuelo de Zelensky, minutos después de que este cruzara el área y llegara ligeramente antes del horario programado, lo que podría haber evitado un encuentro más cercano.

Fuentes citadas por The Irish Times señalaron que, pese a lo preocupante del episodio, los sobrevuelos no representaron un peligro inmediato para el avión, y la delegación ucraniana no se pronunció públicamente sobre el incidente.

Un vehículo de la policía patrulla el predio del aeropuerto de Múnich Armin Weigel� - dpa�

El incidente en Dublín se suma a un aumento registrado en los últimos meses de drones que irrumpen en espacios aéreos restringidos en Europa, un fenómeno que ha llevado a suspensiones temporales de operaciones en aeropuertos de Alemania, Dinamarca, Suecia y Bélgica, entre otros. En varios de estos casos, la presencia de drones cerca de pistas de despegue obligó a interrumpir vuelos, desviar aviones y cerrar terminales, evidenciando la vulnerabilidad de infraestructuras críticas frente a dispositivos cada vez más accesibles y sofisticados. Los servicios de seguridad europeos advierten que esta tendencia combina desde actos de interferencia deliberada hasta simples usos negligentes, con un impacto creciente en la seguridad aérea.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó el hecho como un asunto “grave” y anunció que convocará este mes al Consejo Nacional de Seguridad para tratar específicamente el tema.

“Desde que empezó la guerra en Ucrania, se intensificó la actividad en el frente de la ciberseguridad, sobre todo en lo relativo a cuestiones marítimas y drones”, explicó en declaraciones a la cadena RTE.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, participan en una conferencia de prensa conjunta en Dublín, el 2 de diciembre de 2025. PAUL FAITH� - AFP�

Consultado sobre la posibilidad de que Rusia estuviera detrás de la operación, Martin evitó especular: “No haré ningún comentario mientras la investigación esté en curso”.

La Garda y las Fuerzas de Defensa trabajan ahora para determinar la procedencia, el propósito y la tecnología de los drones detectados. La investigación también se extiende a socios internacionales, en línea con los protocolos europeos de protección de mandatarios bajo amenaza.

El viaje de Zelensky a Dublín se trató de la primera visita de Estado de un presidente ucraniano a Irlanda desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Su llegada buscaba profundizar el apoyo político irlandés a Ucrania, agradecer la asistencia humanitaria brindada por Dublín y reforzar el alineamiento en la agenda europea, especialmente respecto a sanciones y cooperación en materia de seguridad.

I addressed the Irish Oireachtas. It is a great honor for me to stand here today – in a country that understands the price of freedom better than many in Europe, better than many in the world, and that shares our belief that every voice counts, every nation matters. Please… pic.twitter.com/ubaHXBY4Ob — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Irlanda se ha convertido desde 2022 en un firme partidario de la causa ucraniana en foros europeos y ha endurecido su postura hacia Moscú. La visita de Zelensky incluía encuentros con líderes políticos, parlamentarios y organizaciones civiles, además de un discurso ante el Oireachtas (Parlamento irlandés).

