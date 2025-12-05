La UE le impuso una multa de 120 millones de euros a X y el gobierno de Trump ya le respondió

BRUSELAS.– La Unión Europea impuso este viernes una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) a la red social X, propiedad de Elon Musk, la primera sanción en virtud de una legislación histórica que probablemente provocará la ira del gobierno de Donald Trump.

La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul -que supuestamente certifica las fuentes de información-, de no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

Las medidas europeas contra las grandes tecnológicas para garantizar que los más pequeños puedan competir y los consumidores tengan más opciones han sido criticadas por el gobierno de Trump, que afirma que señala a las empresas y censura a los estadounidenses.

Antes incluso de que se oficializara la decisión, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, había denunciado los pasos que estaba dando la Unión Europea.

“La UE debería defender la libertad de expresión en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías”, lanzó justamente en X, una declaración que Musk agradeció poco después.

Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

El tilde azul

La responsable de tecnología de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, dijo que la modesta multa impuesta a X era proporcionada y se había calculado en función de la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración.

“No estamos aquí para imponer las multas más elevadas. Estamos aquí para asegurarnos de que se cumple nuestra legislación digital y si cumples nuestras normas, no te cae la multa. Y es tan sencillo como eso”, dijo a los periodistas.

“Creo que es muy importante subrayar que la DSA no tiene nada que ver con la censura”, dijo Virkkunen.

Según Virkkunen, se espera que las próximas decisiones sobre las empresas acusadas de violar la DSA tarden menos que los dos años que duró el caso X. “Espero que ahora las decisiones finales sean más rápidas”, dijo.

Antes de que Musk comprase la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba Twitter, otorgaba el tilde azul a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad, destinado a evitar fraudes.

Pero tras adquirirla por 44.000 millones de dólares y rebautizarla “X”, Elon Musk reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo cual podría, según Bruselas, inducir a error a los usuarios.

Por otro lado, la UE amplió su investigación sobre X, al sospechar que no respeta sus obligaciones en materia de contenidos ilegales y desinformación. Sin embargo, todavía no cerró su investigación en ese frente.

El caso adquirió un cariz político por la fuerte cercanía entre Musk y el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos habían estado muy unidos hasta su pelea el pasado junio y en las últimas semanas protagonizaron un nuevo acercamiento, pero no al nivel de antes.

A finales de noviembre, un grupo de responsables estadounidenses viajó a Bruselas y pidió a la UE que suavizara esas leyes, a cambio de una reducción de los aranceles estadounidenses al acero europeo.

Una propuesta rechazada por los europeos, que reafirmaron el derecho soberano del bloque a adoptar y aplicar sus propias leyes.

Las otras redes

Meta (matriz de Facebook e Instagram) y TikTok fueron acusadas de incumplir las obligaciones de transparencia de la DSA en octubre, mientras que el mercado online chino Temu fue acusado de violar las normas para evitar la venta de productos ilegales.

La investigación de la UE sobre TikTok, la de ByteDance, dio lugar en mayo a la acusación de que la empresa había incumplido el requisito de la DSA de publicar un depósito de anuncios que permitiera a investigadores y usuarios detectar anuncios fraudulentos.

TikTok, que prometió cambios en su biblioteca de anuncios para ser más transparente, instó a los reguladores a aplicar la ley de forma igualitaria y coherente en todas las plataformas.

Las multas de la DSA pueden alcanzar el 6% de los ingresos globales anuales de una empresa.

