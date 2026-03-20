Trump presenta una demanda millonaria contra Harvard acusándola de tolerar antisemitismo

WASHINGTON.- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó el viernes sus ataques contra la Universidad de Harvard, al presentar una demanda contra esta institución para reclamar miles de millones de dólares por su supuesta falta de protección a los estudiantes judíos e israelíes.

Harvard ha sido el centro de la campaña del presidente para forzar cambios en las principales universidades estadounidenses, las que Trump ha ridiculizado por supuestas ideologías antisemitas y de “izquierda radical”, amenazando con retener o retirar la financiación federal.

“El gobierno de Estados Unidos no puede tolerar y no va a tolerar estos incumplimientos y presenta esta acción para obligar a Harvard a cumplir con la ley federal de derechos civiles y para recuperar miles de millones de dólares en subsidios de los contribuyentes otorgados a una institución discriminatoria”, escribió el Departamento de Justicia en la demanda.

De acuerdo al líder republicano, la dirigencia de la institución no abordó el antisemitismo en el campus, lo que crea bases para que el gobierno congele subvenciones vigentes y busque el reembolso de subvenciones ya pagadas.

El campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 2 de enero del 2024. (AP foto/Steven Senne) Steven Senne - AP

En una demanda presentada ante el tribunal federal de Boston, el Departamento de Justicia afirmó que Harvard sigue mostrándose deliberadamente indiferente ante la hostilidad en su campus y se ha negado de forma intencionada a hacer cumplir sus normas cuando las víctimas son judíos o israelíes.

“Esto envió un mensaje claro a la comunidad judía e israelí de Harvard de que la indiferencia no era accidental; se les estaba excluyendo intencionadamente y se les negaba de hecho la igualdad de acceso a las oportunidades educativas”, se indicó en la presentación judicial.

Por su parte, Harvard no hizo ningún tipo de comentario en relación a la acción legal que impulsó el gobierno norteamericano.

La demanda se conoce menos de dos meses después de que Trump afirmara que su Gobierno reclama mil millones de dólares a Harvard para resolver las investigaciones sobre las políticas de la universidad, tras un informe publicado que indicó que el mandatario retiró su exigencia de un pago de 200 millones de dólares.

La universidad afronta otra presentación judicial del 13 de febrero por la que el Gobierno acusó a la institución de no cooperar con una investigación federal y solicitó documentos para determinar si tiene en cuenta de manera ilegal la raza en su proceso de admisión.

Harvard y otras universidades han sido acusadas por la Casa Blanca de hacer la vista gorda ante el antisemitismo en el campus desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023.

Agencias AP y Reuters