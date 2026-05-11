Las dudas que sacuden la investigación del caso Minetti en Uruguay

MONTEVIDEO.– Mauricio Fuentes, vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), respondió este lunes a dudas sobre la adopción de un niño por parte de los italianos Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani, que derivó en el indulto de la mujer a una condena en su país.

Fuentes resaltó que en los casos mediáticos que trascienden públicamente “el Poder Judicial interviene y muchas veces lo que trasciende públicamente no es necesariamente todo lo que ocurre en torno a un determinado hecho”.

En este caso, “hay una investigación administrativa por si fue o no irregular”, destacó en una entrevista con el programa Panorama informativo de la radio uruguaya La diaria radio. “Hay elementos que dan cuenta de una situación extraña. No quiere decir que haya sospecha de irregularidades”, agregó.

En abril, se dio a conocer la noticia de que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le había concedido un indulto a la ex higienista dental de Silvio Berlusconi y organizadora de las denominadas fiestas “bunga-bunga” en las mansiones del expremier, tras un pedido de amnistía por “motivos humanitarios” vinculados a su cuidado de un menor de edad en Uruguay que sufre precarias condiciones de salud. Fue en ese momento cuando la Justicia uruguaya comenzó a revisar los procedimientos de la adopción de dicho menor, del cual la madre se encuentra desaparecida desde febrero y los abogados de ella fueron encontrados calcinados en su domicilio.

Minetti y Cipriani

Fuentes fue consultado también por las presuntas visitas que hacían los niños del hogar de INAU en Maldonado a la chacra del magnate italiano Giuseppe Cipriani, donde él y su pareja se habrían encariñado con el niño que finalmente decidieron adoptar.

Sobre si es común que se realicen este tipo de visitas, el vicepresidente de INAU dijo que “es parte de la investigación saber el marco en el que se dieron las visitas”.

“Los niños en los hogares de INAU pueden tener actividades recreativas, pueden salir e ir a visitar a personas que conocen”, agregó y aclaró que cabe determinar en este caso “en qué medida las supervisiones estaban al tanto y apoyaban esta práctica”. “¿Puede ocurrir? Sí. Con resguardos y valoraciones previas”, remarcó.

El País consultó a Eduardo Rodas —director de INAU en Maldonado entre 2022 y 2025—, quien dijo que “se autorizan paseos con los educadores” y suelen ir “a la playa, a Pan de Azúcar y en algunos casos a instituciones privadas”. Con esta información, El País preguntó a Daniel Guadalupe —quien fuera director de INAU cuando Minetti y Cipriani iniciaron el proceso de adopción— si efectivamente estas visitas a la chacra “Gin Tonic” estaban autorizadas. Guadalupe se limitó a responder que “esa información la maneja el directorio” actual.

¿Fallas en el sistema de adopción?

Según detalló Fuentes, el procedimiento de adopción habitual “es que una familia se inscribe para ser adoptante, atraviesa proceso de valoración, se determina su ingreso al Registro Único de Aspirantes (RUA) y se hacen las posibles identificaciones de condición de adaptabilidad”.

Sin embargo, Minetti y Cipriani adoptaron al niño “bajo la situación excepcionalidad” que permitió la reforma de los artículos 403 y 404 en la Ley de Urgente Consideración (LUC). Estos artículos habilitan a un juez a elegir a una familia sin haber pasado por el proceso de selección de los equipos técnicos de INAU.

Giuseppe Cirpiani en una fiesta en su chacra "Gin Tonic" Gentileza

Consultado sobre si este caso expuso fallas en el sistema de adopción, Fuentes enfatizó: “Si hay prácticas que están mal, vamos a trabajar para corregirlas”. En tanto, dijo que un grupo de parlamentarios trabajan en “modificaciones en adopciones a nivel legal”, lo que consideró que “es valioso”, pero también remarcó que “están los protocolos institucionales y no necesariamente tienen que cambiarse las leyes para que cambien los protocolos”.

Uno de los puntos que recomendaría modificar, apuntó el jerarca, es el lapso de 18 meses para que una familia ingrese al RUA.

“Estaba todo en regla”

Con respecto a la decisión del INAU de abrir una investigación administrativa, el diputado nacionalista y expresidente del organismo durante parte de la pasada administración, Pablo Abdala, dijo a El País, que, en el caso de esta adopción, intervinieron dos jueces y que la misma fue decretada por la Justicia.

“El INAU entendió que esto era lo que más convenía al interés del niño con las características particulares que tenía”, dijo Abdala. Quien subrayó además que “ya se había generado un vínculo” entre el menor y el matrimonio italiano.

“El deseo del niño era integrarse a la familia. Esto inicia en 2019, cuando la familia visita el centro, y se vincula con el niño. Es por esa razón y por las características particulares de ese niño”, subrayó.

Añadió además que, en un principio, INAU estaba “en una tesitura contraria”, pero que finalmente “termina recomendando la adopción” y posteriormente, los jueces y los defensores la aprobaron.

“Todo esto se desarrolla sin que llegue al directorio, una vez que llega, que es en la etapa final, se vota por unanimidad”, detalló Abdala. El directorio estaba integrado por él, una directora del Frente Amplio y otro director perteneciente a Cabildo Abierto. “Este tema lo votamos todos porque estaba todo en regla”, subrayó.