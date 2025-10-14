“Trump quiere paz para todo Medio Oriente, pero eso no pasará hasta que los palestinos tengan un futuro”

El rey Abdalá II de Jordania advirtió que Oriente Medio está condenado al fracaso a menos que se inicie un proceso de paz que conduzca a un Estado palestino.

El monarca hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva para BBC Panorama, mientras se preparaba para asistir a una cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, sobre el plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump para la región.

La cumbre se celebró el mismo día que Hamás liberó a los últimos secuestrados israelíes vivos que permanecían en Gaza a cambio de prisioneros y detenidos palestinos retenidos por Israel.

“Si no resolvemos este problema”, declaró el rey Abdalá, “si no encontramos un futuro para israelíes y palestinos y una relación entre los mundos árabe y musulmán e Israel, estamos condenados”.

El rey Abdalá afirmó que la región había presenciado numerosos intentos fallidos de paz y que la implementación de una solución de dos Estados —la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, junto a Israel— era la única respuesta.

“Espero que podamos dar marcha atrás, pero con un horizonte político, porque si no resolvemos este problema, volveremos a las andadas”, declaró el rey.

Los dos estados

El acuerdo de cese al fuego generó celebraciones tanto en los territorios palestinos como en Israel Getty Images

El actual gobierno israelí ha rechazado repetidamente la solución de dos Estados. En la Asamblea General de las Naciones Unidas del mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opuso rotundamente.

“De hecho, efectivamente tenían un Estado palestino en Gaza. ¿Qué hicieron con ese Estado? ¿Paz? ¿Coexistencia?”

“No, nos atacaron una y otra vez, sin ninguna provocación, lanzaron cohetes contra nuestras ciudades, asesinaron a nuestros hijos, convirtieron Gaza en una base terrorista desde la que cometieron la masacre del 7 de octubre”, añadió, refiriéndose a los ataques liderados por Hamás hace dos años que desencadenaron este conflicto en Gaza.

Sin embargo, fue en la misma asamblea de la ONU que el presidente Trump convocó al rey Abdalá y a otros líderes regionales a una reunión para delinear su plan de paz.

“El mensaje que nos dio a todos fue: ‘Esto tiene que parar. Tiene que parar ya’. Y dijimos: ‘Señor presidente, si alguien puede hacerlo, es usted’”, declaró el monarca jordano.

En referencia a la violencia de los últimos dos años, incluida la guerra de Israel con Irán y el ataque israelí a los líderes de Hamás en Qatar el mes pasado, el rey Abdalá preguntó: “¿Qué tan cerca hemos estado de un conflicto regional, o acaso de un conflicto sur-norte que habría abarcado al mundo entero?”.

El rey afirmó que quienes trabajan estrechamente con ellos, Qatar y Egipto, se sienten muy optimistas de que lo cumplirán

Hablando de Netanyahu, el líder jordano afirmó no confiar en nada de lo que dice. Sin embargo, creía que había israelíes con los que los líderes árabes podían colaborar para construir la paz.

En cuanto a Hamás y su aceptación de entregar el gobierno de Gaza a un organismo palestino independiente según los términos del acuerdo de alto el fuego, el rey afirmó que quienes trabajan estrechamente con ellos, Qatar y Egipto, se sienten muy optimistas de que lo cumplirán.

Sin embargo, el monarca advirtió que la clave estaba en los detalles del acuerdo mediado por Trump y que, una vez alcanzado el alto el fuego en Gaza, era vital que el presidente estadounidense siguiera comprometido con el proceso.

“En nuestras conversaciones con el presidente Trump, él sabe que no se trata solo de Gaza, no se trata solo de un horizonte político específico. Es decir, busca traer la paz a toda la región. Eso no sucederá a menos que los palestinos tengan un futuro”.

Normalización

El rey Abdalá II y Trump se reunieron en la cumbre de paz en Sharm el-Sheikh el lunes por la tarde AFP via Getty Images

Jordania mantiene un tratado de paz con Israel desde 1994, a pesar de la oposición de muchos en el país. Más del 50% de la población es de ascendencia palestina. Ambos países cooperan en algunos asuntos de seguridad.

La paz fue pactada por el difunto padre del actual monarca, el rey Hussein, con el difunto primer ministro israelí Isaac Rabin. Rabin fue asesinado por un extremista judío al año siguiente. Le pregunté al rey Abdalá si creía que vería un acuerdo de paz definitivo que incluyera un Estado palestino durante su vida.

“Tengo que hacerlo, porque la alternativa probablemente significaría el fin de la región. Recuerdo que mi padre, hacia el final de su vida, solía decir: ‘Quiero paz para mis hijos y sus hijos’. Tengo dos nietos; se merecen esa paz. ¿Cuán terrible sería que, de mayores, dijeran lo mismo que dijo mi padre hace años?”.

“Y creo que eso es lo que me impulsa a mí y a muchos de nosotros en la región: que la paz es la única opción. Porque si no se logra, ¿con qué frecuencia Occidente, y en particular Estados Unidos, se ve arrastrado a esto? Han pasado 80 años. Y creo que es hora de que todos digamos basta”.

Más de 67.000 personas han muerto a manos del ejército israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según funcionarios del Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamás.

La historia no ofrece muchos motivos para la esperanza, pero el rey Abdalá cree que este es un momento de auténticas posibilidades.