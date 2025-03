Trump volvió a hablar con Putin sobre Ucrania: “Hay muchas posibilidades de que esta horrible guerra llegue a su fin”

MOSCÚ.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que mantuvo una nueva conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, en medio de las negociaciones para una tregua y eventual acuerdo de paz en Ucrania, país invadido por Rusia hace más de tres años. “Hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente llegue a su fin”, dijo el magnate, tras su “productivo” diálogo con el líder del Kremlin.

“Ayer tuvimos conversaciones muy buenas y productivas con el presidente ruso, Vladimir Putin, y hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente llegue a su fin”, escribió Trump en su red social Truth.

“Pero en este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por el ejército ruso y en una situación muy mala y vulnerable. He solicitado con contundencia al presidente Putin que se les perdone la vida. Sería una masacre horrible, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Que Dios los bendiga a todos!”, agregó, sobre la desfavorable situación en el terreno para Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita un puesto de mando del grupo de tropas rusas en Kursk HANDOUT - KREMLIN.RU

Trump propuso un alto al fuego en Ucrania de 30 días, una idea aceptada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, presionado por Washington desde que Trump lo humilló públicamente en febrero en el Salón Oval, y ahora intenta conseguir el aval de Putin.

Trump, que adoptó la mayoría de propuestas rusas, para disgusto de Kiev y de Europa, quiere conseguir un cese de las hostilidades lo antes posible. Pero el presidente ruso no parece estar de acuerdo, teniendo en cuenta que sus tropas están en situación de ventaja en el terreno.

En este contexto, Putin recibió la noche del jueves al emisario estadounidense Steve Witkoff, quien le entregó un mensaje de Trump. Lo que no se sabía era que el mismo jueves, Putin y Trump habían hablado por teléfono.

Después del encuentro, el mandatario ruso “transmitió por medio de Witkoff informaciones e indicaciones suplementarias, dirigidas al presidente Trump”, anunció el viernes por la mañana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien se dijo “cautelosamente optimista”, en su comparecencia diaria a los medios.

Putin no cree en una tregua temporal, que según él no resolvería las “causas profundas” del conflicto, lo que sugería que su presión para que Occidente hiciera concesiones importantes, como la reducción de la presencia de la OTAN en Europa del Este, no había cambiado, aunque no estaba claro si las convertiría en una condición para un alto al fuego de un mes de duración.

“Estamos de acuerdo con las propuestas para poner fin a las hostilidades, pero partimos de la base de que esta tregua debe conducir a una paz duradera y abordar las causas profundas de esta crisis”, dijo Putin el viernes, mencionando “asuntos importantes” aún por resolver. Pero se cuidó de no rechazar por completo la propuesta de Donald Trump.

Putin sugirió que sus condiciones incluirían límites a la capacidad de Ucrania para movilizar más soldados e importar armamento durante el alto al fuego, restricciones que pondrían a Kiev en una situación de mayor desventaja si se reanudaran los combates.

Aunque las condiciones de Putin pueden ser imposibles de aceptar para Ucrania, no repitió su onerosa exigencia del año pasado de que el alto al fuego dependiera de que Ucrania se retirara de las cuatro regiones ucranianas que Rusia había declarado como suyas, pero que no controlaba totalmente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es recibido por el príncipe Mishaal ben Abdulaziz Al Saud, vicegobernador de la región de La Meca, a su llegada a Jeddah - - Saudi Press Agency

Zelensky denunció las declaraciones “manipuladoras” de Putin, y lo acusó de buscar “alargar las cosas”.

“Putin, por supuesto, tiene miedo de decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra, que quiere matar ucranianos”, dijo en su discurso vespertino.

Desde su primera conversación telefónica el 12 de febrero, Trump y Putin acordaron enderezar su relación bilateral tras años de hostilidad por la ofensiva de Moscú en Ucrania y expulsiones cruzadas de diplomáticos.

Putin también habló por teléfono este viernes con el príncipe heredero saudita, Mohamed ben Salman, sobre un posible fin del conflicto en Ucrania, anunciaron el viernes el Kremlin y la cancillería de Arabia Saudita, que expresó su apoyo a “todas las iniciativas”.

Ben Salman reafirmó el “compromiso de Arabia Saudita para facilitar el diálogo y apoyar todas las iniciativas encaminadas a lograr una resolución política” en una llamada telefónica con Putin, dijo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Zelensky aceptó la propuesta de una tregua por 30 días la semana pasada tras una reunión con enviados norteamericanos en Arabia Saudita y con Ben Salman.

En el terreno

Sobre el terreno, la situación sigue evolucionando en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, donde las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva sorpresa el pasado agosto y llegaron a reivindicar el control de 1400 km2.

Kiev esperaba usar ese avance como moneda de cambio en una negociación con Moscú, que ocupa un 20% de su territorio.

Pero en las últimas semanas, el Kremlin ha seguido recuperando terreno en Kursk y, el viernes, el ejército ruso reivindicó la reconquista de la localidad de Goncharovka.

Rusia siguió también bombardeando Ucrania la noche del jueves, como lo hace casi cada noche desde que Putin ordenó a sus fuerzas el asalto a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Las fuerzas ucranianas, que responden con ataques de drones, indicaron que impactaron por la noche un depósito de misiles en la región fronteriza de Belgorod y dos estaciones de compresión de gas situadas a cientos de kilómetros del frente.

Agencias AFP, Reuters y The New York Times

LA NACION