Trump explotó contra Netanyahu en una llamada en la que “frenó” la ofensiva israelí en el Líbano

WASHINGTON.– La relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu atravesó uno de sus momentos más tensos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Según una exclusiva publicada por Axios, el presidente estadounidense mantuvo una conversación telefónica cargada de reproches y gritos con el primer ministro israelí a raíz de la reciente escalada militar en Líbano.

La discusión ocurrió en medio de la crisis provocada por la amenaza israelí de ampliar sus operaciones contra Hezbollah y atacar objetivos en Beirut. Sin embargo, el foco de la revelación de Axios no estuvo puesto en los movimientos militares, sino en el tono que adoptó Trump durante el intercambio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump House Select Committee

El medio citó a dos funcionarios estadounidenses y a una tercera fuente informada sobre la conversación. Según esas versiones, Trump calificó a Netanyahu de “loco” y le recriminó que sus decisiones estaban perjudicando tanto a Israel como a Estados Unidos.

Uno de los funcionarios consultados por Axios resumió así el mensaje transmitido por Trump: “Estás completamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto”.

Otra de las fuentes aseguró que el mandatario estadounidense llegó a perder la paciencia durante la llamada y le gritó al líder israelí: “¿Qué carajo estás haciendo?”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Ilia Yefimovich - Pool AFP

Según Axios, Trump considera que Netanyahu avanzó demasiado lejos en las últimas semanas. Funcionarios estadounidenses señalaron que el presidente reconoce el derecho de Israel a responder a los ataques de Hezbollah, pero entiende que la respuesta israelí se volvió desproporcionada.

Las preocupaciones de Washington no se limitan al frente militar. De acuerdo con la publicación, Trump teme que una escalada mayor en Líbano termine por destruir las negociaciones que su administración mantiene con Irán. Horas antes de la llamada, Teherán había amenazado con abandonar esos contactos debido a las acciones israelíes.

Funcionarios norteamericanos también manifestaron inquietud por el elevado número de víctimas civiles en Líbano y por operaciones israelíes destinadas a eliminar a dirigentes de Hezbollah que implicaron la destrucción de edificios enteros.

El sol se pone sobre Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, tras la amenaza israelí de atacar la zona Bilal Hussein - AP

Axios destacó que Trump y Netanyahu mantuvieron otras conversaciones difíciles en el pasado, aunque continuaron coordinando posiciones sobre Irán y otros asuntos estratégicos. Sin embargo, una de las fuentes consultadas describió este episodio como una de las peores discusiones entre ambos desde enero.

El propio Netanyahu ofreció después una versión mucho más moderada de la conversación. En un comunicado sostuvo que Israel mantendrá su postura frente a Hezbollah y continuará sus operaciones en el sur del Líbano.

La revelación de Axios ofrece una mirada inusual sobre las tensiones que atraviesan la relación entre dos dirigentes que suelen presentarse como aliados cercanos. También muestra hasta qué punto la guerra en Líbano comenzó a generar fricciones dentro de una asociación que durante años pareció inquebrantable.

Agencias AP y ANSA