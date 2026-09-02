Uber despidió al 10% de sus empleados en el mundo y prepara una inversión multimillonaria en robotaxis

WASHINGTON.- Uber anunció este miércoles que despedirá a alrededor del 10% de su plantilla, más de 3000 empleados, como parte de una amplia reorganización que también contempla su salida de dos mercados africanos y una mayor apuesta por los robotaxis autónomos.

La compañía, que cuenta con unos 34.000 trabajadores y opera en más de 70 países, busca con el ajuste reducir niveles jerárquicos, simplificar su estructura y acelerar la toma de decisiones, según explicó su director ejecutivo, Dara Khosrowshahi.

Big time innovation in AI going on @Uber - not just in using AI to improve our business/services but also scaling up cost effectively & safely. https://t.co/E48G8jCdIZ — dara khosrowshahi (@dkhos) August 27, 2026

“Hoy estamos realizando una serie de cambios organizativos significativos en todo Uber”, señaló el empresario en un mensaje dirigido a los empleados. “Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%”.

Según la empresa, el objetivo es construir una organización “más sencilla y rápida”, con menos demoras derivadas de la coordinación interna. “Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar”, indicó Khosrowshahi.

El recorte se produce después de varios años de fuerte expansión. “En los últimos cinco años y más, Uber ha experimentado un crecimiento exponencial (...) Nos hemos convertido en una empresa mucho más grande y sólida. Pero ese crecimiento también ha venido acompañado de una mayor complejidad”, reconoció el ejecutivo.

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Como parte del mismo repliegue, Uber anunció además que pondrá fin a sus operaciones en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a comienzos de este año.

Más de 3000 despidos

Con esta nueva ronda de recortes, la compañía busca principalmente “eliminar niveles jerárquicos” y “simplificar las estructuras de los equipos”. Analistas de Wedbush Securities estiman que la medida podría permitirle ahorrar alrededor de 1750 millones de dólares anuales.

Fundada en 2009, Uber revolucionó el transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y empresas de autos privados, al permitir que particulares utilizaran sus propios vehículos para trasladar pasajeros.

El logo de Uber aparece en la sede de la empresa de transporte Andrej Sokolow - dpa DPA

Con el tiempo, la compañía amplió de manera significativa su negocio hacia otros servicios, especialmente la entrega de alimentos y productos minoristas, además de ofrecer opciones de mensajería de corta distancia.

Ese crecimiento estuvo acompañado de controversias sobre las condiciones laborales de los conductores, cuya remuneración varía según el país y que en numerosos mercados han reclamado mejores ingresos y compensaciones por el uso de sus vehículos. La empresa también ha optado en distintas ocasiones por retirarse completamente de países donde sus operaciones dejaron de resultar viables.

La apuesta por los robotaxis

La reorganización apunta, además, a liberar recursos para acelerar una de las principales apuestas estratégicas de Uber: la conducción autónoma.

“Los cambios que estamos implementando hoy persiguen dos objetivos: simplificar y acelerar el funcionamiento de Uber, y crear un mayor margen de maniobra para invertir en nuestro futuro”, afirmó Khosrowshahi.

Aunque la compañía no detalló cuánto dinero espera ahorrar con los despidos, señaló que pretende reorientar capital hacia la innovación en sus negocios principales y hacia “el futuro de la conducción autónoma”.

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Uber proyecta invertir hasta US$10.000 millones en los próximos años en vehículos autónomos, una cifra equivalente aproximadamente a su beneficio neto de 2025.

Para avanzar con los robotaxis sin conductor, la empresa ya selló acuerdos con varias compañías especializadas, entre ellas la croata Verne y la británica Wayve.

También prevé comprar hasta 50.000 robotaxis al fabricante de vehículos eléctricos Rivian, empresa en la que además adquirió una participación. A comienzos de agosto, el director financiero de Uber señaló que los compromisos de compra alcanzaban ya unos 120.000 vehículos de distintas marcas.

La reacción de los mercados fue positiva: hacia las 16.50 GMT, las acciones de Uber subían un 2,25%, hasta los US$76,93, en Wall Street.

Agencias AFP y AP