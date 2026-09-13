Ucrania y Polonia denunciaron que Rusia atacó un tren que iba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo

MOSCÚ.- Un dron ruso impactó este domingo un tren de pasajeros que circulaba por la ruta entre Kiev y Varsovia a apenas dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. Según informaron las autoridades de ambos países, no se registraron heridos entre los pasajeros ni entre la tripulación. El Kremlin, en tanto, dijo que los vagones “transportaban carga militar”.

De acuerdo con información difundida por el gobierno ucraniano y por la empresa ferroviaria polaca PKP Intercity, el tren trasladaba a 206 pasajeros. El tren sufrió demoras, aunque luego pudo continuar viaje hacia la capital polaca una vez completados los procedimientos fronterizos.

Dron ruso impactó un tren cerca de Polonia

Según la compañía ferroviaria, la tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y, producto de eso, no hubo heridos. Sin embargo, no precisó si el tren estaba en movimiento o si había sido evacuado en el momento del impacto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que Moscú lo atacó “deliberadamente”.

“Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente un tren y dañaron una gasolinera en un ataque con drones”, afirmó el mandatario.

Debido al ataque, varios trenes que circulaban por la zona fronteriza debieron ser evacuados. En una de esas formaciones viajaba el asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter, según informó el semanario alemán Der Spiegel.

El funcionario regresaba a Alemania después de participar en reuniones entre representantes de Reino Unido, Francia e Italia y el gobierno ucraniano, centradas en una posible reanudación de los diálogos de paz con Rusia.

Ataque ruso a tren polaco

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, entre las personas evacuadas también se encontraban el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el ex primer ministro sueco, Carl Bildt.

Según la BBC, Johnson y algunos de los asesores de seguridad de mayor rango de Europa, incluido el británico Jonathan Powell, habían pasado por la misma línea de ferrocarril a su regreso de una conferencia en la capital, Kiev. La empresa ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia deslizó que el objetivo de este dron podría haber sido el tren diplomático, “que había salido de la estación antes de lo previsto debido al cambio de horario a causa de las constantes amenazas de ataques rusos”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, que se encontraba de visita en Kiev, advirtió que los “bombardeos” también afectan la seguridad de los ciudadanos polacos. El funcionario sostuvo que estos ataques representan una “escalada”.

“Supone otro gran desafío para Ucrania y para las hipotéticas futuras víctimas de la agresión rusa, y significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a las víctimas de la agresión”, declaró Sikorsk.

Boris Johnson viajaba estuvo en la zona a bordo de tren diplomático antes del ataque Lucy North - PA

Tras el ataque, el Ministerio de Defensa ruso afirmó este domingo que atacó “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde Europa.

Horas después, Boris Johnson se refirió al ataque a través de su cuenta de X definiéndolo como “aleatorio e insensato” de Putin.

“No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar una locomotora ucraniana estacionaria en la frontera polaca esta mañana. Lo que sí podemos decir con certeza es que este es el tipo de ataque aleatorio e insensato que los ucranianos están soportando todos los días, incluso en ferrocarriles civiles. Hasta ahora, Putin ha sido responsable de la muerte de 1700 empleados de Ukrzaliznytsia, los Ferrocarriles Ucranianos. Ellos y sus pasajeros diarios son absolutamente heroicos”, escribió en esa red social.

La postura de Rusia

Rusia, sin embargo, afirmó este domingo que atacó “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde Europa, después de que Polonia y Ucrania denunciaron que un dron alcanzó un tren de pasajeros rumbo a Varsovia y un área cerca de un puesto fronterizo polaco.

“Han continuado los ataques contra la infraestructura ferroviaria en las regiones occidentales de Ucrania , que se utiliza para transportar carga militar desde países europeos”, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Con información de AFP y BBC