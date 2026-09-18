Un adolescente de 16 años mató a dos alumnos, hirió a otros ocho y se suicidó en Filipinas

Un joven de 16 años mató a dos alumnos e hirió a ocho antes de suicidarse en una escuela en Filipinas. El tiroteo conmocionó a la comunidad local y a los allegados al adolescente, que afirmaron a las autoridades que el joven formaba parte de una comunidad online de fanáticos de los crímenes que también idolatraban a los tiradores escolares.

La tragedia tuvo lugar este viernes en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la localidad homónima de Cotabato del Sur. Fue al mediodía cuando el tirador le comentó a sus amigos que se retiraran del establecimiento y fueran a sus casas después del almuerzo.

Los alumnos corrieron fuera de la escuela en medio del pánico

Los jóvenes pensaron que se trataba de una broma. El adolescente les había advertido que “iba a hacer algo” y que podrían verse involucrados.

Poco después, el agresor se acercó al aula contigua a la suya y baleó a 10 alumnos, confirmó el alcalde de Banga, Albert Palencia. Tras ello, cambió el cargador del arma y se suicidó.

Las aulas tras el tiroteo

El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo, confirmó que dos de ellos, un chico y una chica de 14 años, murieron debido a la gravedad de sus heridas. Los ocho restantes resultaron heridos y debieron ser trasladados a hospitales locales. Una persona que estaba hiperventilando también fue derivada a un nosocomio.

Videos en redes sociales revelaron la devastadora escena. Algunas grabaciones mostraron una de las aulas llena de charcos de sangre que se extendieron hasta el pasillo de la institución.

Operativo en una escuela de Filipinas tras un tiroteo Philippine Red Cross/Facebook

En otras pudo observarse la desesperación de los estudiantes de diferentes edades, que salieron corriendo de la escuela a los gritos y pidiendo ayuda. En otro caso, un joven fue trasladado en brazos por un hombre para ser atendido por personal médico tras sufrir una herida en el pecho.

La escuela continúa bajo investigación por parte de la Policía Nacional de Filipinas. Los efectivos acordonaron el recinto y coordinaron el operativo con las autoridades de la institución educativa y el personal de servicios de emergencias.

Un niño es trasladado a un hospital tras sufrir una herida de bala

El arma pertenecía al padre del tirador, un empleado del Departamento de Educación, que la había escondió en una bóveda que fue destruida por su hijo.

El mejor amigo del agresor reveló a las autoridades que el adolescente formaba parte de una comunidad online de “aficionados por los crímenes reales”.

La policía encontró publicaciones hechas por el agresor en esa comunidad de Internet, donde se idolatra a jóvenes involucrados en tiroteos escolares. Palencia dijo que la madre del chico quería llevarlo a un psiquiatra.

Un antecedente reciente

El tiroteo ocurrió un mes después de que un estudiante matara a tiros a un compañero en un colegio secundario, también del sur de Filipinas, y luego se quitara la vida. El alcalde de la ciudad de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, indicó que el sospechoso llevaba una cámara corporal para transmitir el ataque en vivo por Internet.

El episodio ocurrió en una secundaria ubicada en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga. El sospechoso habría disparado en primera instancia contra un maestro y luego se dirigió hacia sus compañeros de clase. Como consecuencia, uno de ellos murió, según indicó Olaso a la cadena de radio DZBB.

Tras los primeros disparos, cientos de estudiantes fueron evacuados a un lugar seguro ubicado en un recinto con vigilancia, separado de un campus más grande de la universidad católica, hasta que la policía y los servicio de emergencia llegaron al lugar.

Un estudiante inició un tiroteo, mató a un compañero y se suicidó en Filipinas

Unas horas después del tiroteo, la policía indicó que la situación estaba bajo control y detalló que el atacante se había suicidado. Pidió a los padres y tutores de los alumnos que mantuvieran la calma y siguieran las indicaciones y los procedimientos establecidos por la secundaria para recoger a sus hijos.

El tiroteo ocurrió a pesar de las garantías de la policía de que se reforzaría la seguridad en las escuelas de todo el país, luego de un episodio similar que se había registrado en junio y en el que tres estudiantes de secundaria murieron y al menos otros 20 resultaron heridos en la ciudad central de Tacloban.

En esa ocasión, las autoridades arrestaron a dos estudiantes, de 14 y 15 años, acusados de llevar a cabo esa balacera.

Con información de AP