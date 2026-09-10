Se incendió un ferry frente a la costa de Filipinas: hay 5 muertos y más de 80 de desaparecidos

MANILA.- Una gran operación de búsqueda y rescate comenzó este jueves por la madrugada frente a la costa occidental de la isla filipina de Palawan después de que un ferry de pasajeros se incendiara, lo que provocó la muerte de cinco personas y dejó a decenas de pasajeros desaparecidos.

Con el número de rescatados, que hasta el momento asciende a 43 personas, y las víctimas mortales registradas, las autoridades estimaron que más de 80 personas siguen en paradero desconocido, aunque adelantaron que las cifras todavía pueden variar.

En la embarcación había un total de 117 pasajeros y 17 tripulantes. Según datos del servicio de monitoreo naval Marine Traffic, había zarpado del puerto de Baseco, Manila, el martes por la noche y se dirigía a Coron, un popular destino turístico de Palawan conocido por sus lugares de buceo, sus playas y sus rutas de isla en isla.

El ferry incendiado en las aguas de Indonesia

La Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés) informó que se desplegaron varias embarcaciones y otros medios para buscar sobrevivientes, mientras que los equipos de rescate utilizaron herramientas especiales para identificar las zonas a las que las corrientes podrían haber arrastrado a las personas en medio de la marea del mar de China Meridional.

La portavoz de la Guardia Costera, la comodoro Noemie Cayabyab, señaló que los equipos de rescate aún no podían acceder al interior de la embarcación, ya que la búsqueda se veía dificultada por el humo que seguía saliendo de la embarcación, así como por el calor extremo y el riesgo de explosiones.

Las imágenes tomadas con un dron y difundidas por la Guardia Costera mostraban al ferry M/V June Aster ennegrecido en medio de aguas de color azul verdoso, y del que todavía salía humo horas después de que se declarara el incendio que comenzó el miércoles por la noche.

Los operativos de rescate se extendieron durante toda la noche Philippine Coast Guard

Entre las 43 personas rescatadas se encontraban dos ciudadanos chilenos, indicó Aileen Ausente, portavoz de la PCG en Palawan, quien añadió que la organización dispone de medios aéreos en espera para colaborar en las operaciones de rescate, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El ferry —que se prendió fuego por causas que aún son investigadas— se alejó aún más de su ubicación original durante la noche debido a las corrientes marinas y los vientos, lo que complicó la labor de los equipos de rescate.

Este tipo de embarcación es un medio de transporte habitual en Filipinas, un archipiélago de más de 7600 islas en donde millones de personas dependen de los barcos para desplazarse entre provincias.

Así quedó el ferry tras el incendio Philippine Coast Guard

Sin embargo, el país tiene un historial irregular en materia de seguridad marítima y muchos de los accidentes de ferry ocurridos anteriormente se relacionaron con el exceso de aforo, las malas condiciones meteorológicas y la falta de aplicación de las normas de seguridad.

Agencias Reuters y AFP