Así es por dentro el hotel 5 estrellas donde esperan aislados cientos de migrantes deportados de EE.UU.

Cientos de migrantes deportados de Estados Unidos permanecen aislados en un hotel de lujo en la ciudad de Panamá, en el marco de un acuerdo de la administración de Donald Trump con el gobierno del país homónimo. Se trata del Hotel Decapolis, conocido por sus comodidades de cinco estrellas y su ubicación privilegiada, que en los últimos días se convirtió en un centro de detención temporal para personas expulsadas bajo las políticas migratorias estadounidenses.

Un hotel de lujo, centro de detención para deportados de EE.UU. en Panamá

El Hotel Decapolis ofrece habitaciones con vista al océano Pacífico y una variedad de comodidades, como piscina, gimnasio, spa, servicio a las habitaciones y todo tipo de amenities pensadas para el disfrute de los viajeros más exigentes. Sin embargo, desde hace días, sus huéspedes no son turistas ni empresarios, sino migrantes deportados de Estados Unidos que permanecen aislados allí hasta que se resuelva su destino.

Las habitaciones del Hotel Decapolis son lujosas y espaciosas Web Hotel Decapolis

De acuerdo con un informe de The New York Times, algunos de los migrantes alojados en el hotel piden ayuda con mensajes escritos a mano que pegan en las ventanas. De acuerdo a este medio, no pueden salir del recinto ni usar todas las instalaciones. Asimismo, según señaló Newsweek, algunos de ellos denuncian que les quitaron sus pasaportes y teléfonos celulares antes de ser alojados en el hotel.

Hotel Decapolis de Panamá por dentro: cómo son las habitaciones, los servicios y cuánto cuesta una noche

El Decapolis Hotel Panama City se encuentra situado en un punto estratégico de la ciudad de Panamá, lo que lo vuelve ideal para quienes viajan por negocios y para los turistas que buscan acceso a las principales atracciones de ese lugar. Con su fachada de vidrio minimalista y vanguardista, es uno de los hoteles más modernos y elegantes de la capital del país centroamericano.

Sus habitaciones y suites cuentan con todas las comodidades para garantizar una estancia agradable a sus pasajeros: aire acondicionado, lo que garantiza un ambiente agradable independientemente del clima exterior, TV de pantalla plana por cable, cafetera, minibar y Wifi. Todas ellas son espaciosas.

Algunas delas habitaciones del Hotel Decapolis de Panamá tienen una sala y vista al mar Web Hotel Decapolis

Según la categoría elegida, las habitaciones disponen de una sala con sillones. Además, se puede optar por disfrutar de una vista al centro de la ciudad o al océano Pacífico. El precio promedio de pasar una noche en este lugar es de US$90 por persona.

El Decapolis tiene dos amplias piscinas, bares y restaurantes donde se sirven platos para los paladares más exigentes, gimnasio, spa y servicio a la habitación y de conserjería durante las 24 horas, entre otros servicios de primer nivel.

Vista de una de las piscinas del lujoso hotel en Panamá Web Hotel Decapolis

El rol de Panamá en las deportaciones de EE.UU.

El gobierno de Panamá aceptó recibir vuelos con deportados de Estados Unidos como parte de una estrategia para frenar la migración irregular. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ofreció a su país como centro de tránsito para migrantes que no puedan ser devueltos inmediatamente a sus naciones de origen.

El primer vuelo con deportados llegó el viernes pasado. En total, tres vuelos transportaron a cientos de migrantes que previamente intentaron cruzar la frontera sur de EE.UU. sin éxito.

La mayoría de los deportados que permanecen en el Hotel Decapolis provienen de Oriente Medio, Asia y África. Algunos aceptaron la opción de regresar a sus países de origen, mientras que otros aguardan una resolución sobre su futuro. Según Newsweek, de los 299 migrantes alojados en el hotel, al menos 171 accedieron a ser repatriados.