Un alumno enfrentó a un profesor que echó de una clase virtual a varios chicos por no tener Internet

“No todos tenemos los mismos recursos y no hay que ser un genio para comprender eso”, fueron las palabras que un alumno de un instituto politécnico en México dijo, luego de que el profesor decidiera echar de la clase virtual a los jóvenes que no tenían buena conexión a Internet.

En un video que se volvió viral en redes sociales se puede escuchar al maestro, llamado Juan Luis Medrano Wong, gritarle al adolescente identificado como Alan Parangueo.

“¡Van pa’ fuera!”, expresó en elevado tono de voz el docente que, además, les exigía a los alumnos que tuvieran encendida la cámara pese a que el dictaba la clase con la suya apagada.

Ante tan tensa situación Parangueo decidió, siempre con mucho respeto y manteniendo la calma, enfrentar a su profesor y tratar de hacerlo entrar en razón. “Maestro, no creo que sea justo tener que soportar sus actitudes en cuanto a la reunión, porque no todos tenemos las posibilidades de poder estar aquí”, le dijo.

El joven le reclamó al profesor que no todos los alumnos estaban en igualdad de oportunidades y éste decidió echarlo de la clase Captura de pantalla @_alanparangueo_ en TkTok

Al notar que el docente no le prestaba atención, la charla comenzó a subir de tono y el joven insistió: “Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión cuando unos ni tienen una buena cámara, un buen dispositivo o un buen Internet, y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando”.

Tras el tenso ida y vuelta, el alumno abrió un hilo en Twitter donde denunció al profesor y dijo que no era la primera vez que tenían problemas con el maestro en las clases en línea por fallas en la conexión que incluso les impiden poder tener encendida la cámara.

Al parecer, este profesor ya había sido denunciado en 2017 por este tipo de actitudes. No solo echaba a los alumnos de clase sino que también los humillaba con diferentes tipos de comentarios.

La denuncia del joven encendió las redes sociales y más alumnos se animaron a alzar la voz Twitter

Pero la discusión no quedó allí. El maestro pidió, en tono amenazante, saber quién era el joven que le alzaba la voz en defensa de sus compañeros. “Soy Paranguero, a mí no me molesta. A ver, señor, yo con mis medios también le doy clases”, le respondió el alumno en forma desafiante.

Ante esto, el maestro le replicó: “¿No le gusta? Si no le gusta, retírese”. Pero, lejos de hacerle caso, el chico fue por más y le manifestó: “¿Qué cree? No es como usted quiera y que algunos tengamos derecho a estar en clases y otros no porque usted lo diga”.

Finalmente, lo que comenzó como una clase más dictada de forma virtual, terminó a los gritos y con un profesor profundamente enfurecido. El material en cuestión fue compartido en redes sociales y no tardó en viralizarse.