Un analista internacional explicó en detalle por qué el fenómeno del “Súper Niño” está “causando estragos” y lo que se viene

En los últimos días, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una advertencia urgente sobre la evolución del fenómeno de “El Niño”, una etapa de tiempo mucho más dinámico y cambiante, que se extenderá desde los primeros días de agosto hasta el mes de octubre. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en LN+ en el impacto de este fenómeno a nivel global.

“Ayer hizo declaraciones el secretario general de las Naciones Unidas sobre lo que viene con ´El niño´ y el cambio climático, que era un tema que no habíamos tocado”, remarcó el especialista y enseguida contextualizó sobre la sequía en Europa, los incendios forestales. “En Hungría, cerraron una central nuclear que abastece a Budapest, casi la totalidad de la energía”, subrayó en la misma línea.

ONU: "El nino esta causando estragos"

En cuanto al impacto en otros países, Repetto subrayó: “Hay varios países ahora sin o con poca luz, Rumania, Georgia, la verdad que es una situación muy compleja, los especialistas dirán a cada parte del mundo cómo va a afectar, cómo le toca”.

Las alertas que emitió la ONU

En las últimas horas, el secretario general de las Naciones Unidas hizo advirtiendo sobre la presencia de este fenómeno y alertó sobre lo que esta ocurriendo: “Dos meses atrás, le advertí que El Niño estaba llegando a nuestra puerta. Ahora está dentro de la casa y esta causando estragos”.

Asimismo sostuvo: “Los nuevos pronósticos publicados hoy por la Organización Meteorológica Mundial, ofrecen una desoladora del periodo comprendido entre agosto a octubre. El niño se está intensificando avivando aún más un planeta que ya está en llamas”.

“Las últimas noticias indican que las temperaturas de la superficie del mar en las principales regiones de monitoreo promedian casi tres grados por encima de lo normal”, concluyó.

Andrés Repetto alertó sobre el cambio climático tras la llegada del "Súper Niño" Charlie Riedel - AP

Tras estas declaraciones, Repetto profundizó en el cambio climático y la visión de los especialistas: “Dicen que profundiza los extremos, los lleva aún más lejos, esa es la realidad (...) el tema es como nos estamos adaptando y que podemos hacer para frenarlo”.

Al ser consultado por el impacto a nivel global, remarcó: “La realidad es que esto ya está encima nuestro y va a impactar en muchísimos aspectos, políticos, geopolíticos” y enseguida agregó: “El hombre sigue, por ejemplo, generando guerras en distintas partes del mundo cuando antes de la guerra de Ucrania y todos los conflictos que estamos viendo, era el tema del cambio climático el más importante”.