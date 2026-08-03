Llega un nuevo frente de “baja presión” que traerá más lluvias, frío y un brusco cambio del tiempo: las zonas afectadas

Un nuevo frente de “baja presión” que traerá lluvias y un fuerte cambio en las temperaturas irrumpirá este lunes 3 de agosto. Según el sitio especializado Meteored, un sistema de baja presión se ubicará frente a la costa de Santa Cruz y permitirá el ingreso de aire húmedo desde el océano Atlántico.

Debido al ingreso de este frente, las condiciones de inestabilidad seguirán presentes en el sur del país, ya que se esperan lluvias persistentes sobre la costa de Santa Cruz, nevadas en las zonas más elevadas del sur y nevadas aisladas en Tierra del Fuego. Asimismo, un frente frío provocará precipitaciones débiles y aisladas en Río Negro y Neuquén durante la mañana de este lunes.

Pronostico del tiempo

Con el correr del día, las condiciones meteorológicas mejoraran en Río Negro y en el este de Chubut, ya que el cielo comenzará a despejarse, pero continuarán las precipitaciones y las bajas temperaturas en Santa Cruz.

Pronóstico del tiempo para la semana

La estabilidad se presentará durante el martes, aunque con un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 15°C y 12°C y un cielo parcialmente nublado. Asimismo, la jornada se caracterizará por la presencia de neblina durante la madrugada y la noche.

Para el miércoles se pronostica una mínima de 12°C y una máxima de 16°C. La mañana también comenzará con neblinas y luego el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto del día. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento aumentará su intensidad hacia la tarde y la noche, alcanzando entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico del tiempo extendido

Durante el jueves las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 16°C. La mañana será parcialmente nublada, pero hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y volverá la posibilidad de lluvias o chaparrones. El viento será leve durante la mañana y moderado en la segunda mitad del día.

Para el último día de la semana, se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.