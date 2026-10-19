Un brutal ataque con misiles deja al menos 50 muertos y más de 100 heridos en un campamento militar en Yemen

EL CAIRO.– Al menos 50 soldados murieron y más de 100 resultaron heridos este lunes en un ataque con misiles balísticos atribuido a los rebeldes hutíes contra un campamento militar en el sur de Yemen, en uno de los episodios más mortíferos desde la reciente escalada de la guerra civil. La ofensiva se produjo en medio de una creciente tensión regional que también alcanza a Arabia Saudita, donde los ataques casi diarios con drones y misiles obligaron a organismos gubernamentales y grandes empresas a adoptar el teletrabajo en Riad.

El bombardeo tuvo como objetivo el campamento de Al-Alam, en la provincia de Shabwa, donde se encontraba un grupo de nuevos reclutas de las fuerzas leales al gobierno yemení reconocido internacionalmente. Según funcionarios militares, los insurgentes, respaldados por Irán, lanzaron tres misiles balísticos contra el establecimiento.

El vicegobernador de Shabwa, Fahad al Khalifi, informó a la agencia AFP de al menos 50 muertos y más de 100 heridos, algunos de ellos en estado crítico, y advirtió que los hospitales de la región estaban desbordados por la cantidad de pacientes.

Una columna de humo se eleva cerca del faro de Maasheq tras un ataque con misiles hutíes contra el palacio presidencial de Yemen, en Adén - - AFP

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, condenó el bombardeo y prometió una “respuesta firme”. Según explicó, las víctimas eran jóvenes reclutas procedentes de distintas regiones del país.

El coronel Majed al-Nazili, vocero del Ejército yemení, confirmó que el ataque se realizó con tres misiles balísticos contra un centro de entrenamiento de fuerzas policiales y de seguridad.

El campamento está situado en el distrito de Jardan, al norte de Ataq, la capital provincial. Su ubicación tiene una importancia estratégica porque se encuentra sobre una ruta que conduce a Marib, una provincia controlada por el gobierno y atravesada por corredores de abastecimiento esenciales para sus fuerzas militares.

Según uno de los funcionarios militares, los soldados atacados pertenecían a una unidad recientemente creada, denominada Fuerza de Intervención Rápida, que había sido desplegada para reforzar la defensa de la región.

Arabia Saudita ordena el teletrabajo

La violencia también comienza a alterar la vida cotidiana en Riad, la capital de Arabia Saudita, que en las últimas semanas se convirtió en uno de los principales objetivos de los ataques hutíes contra aeropuertos, instalaciones energéticas y posiciones militares.

Organismos gubernamentales sauditas dispusieron este lunes que parte de sus empleados trabajaran desde sus hogares, una medida que también adoptaron numerosas compañías instaladas en los principales centros financieros de la ciudad.

Daños en un departamento de Najran, Arabia Saudita, tras el impacto de un proyectil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen - - SPA

Según informó AFP, trabajadores de varias dependencias estatales recibieron comunicaciones internas que establecían el teletrabajo durante buena parte de la semana.

“Se ha decidido implementar el trabajo a distancia de lunes a jueves de esta semana. Pedimos a todos que continúen normalmente con sus actividades”, señalaba uno de los mensajes enviados el domingo por la noche.

La medida también alcanzó al Kingdom Centre, la emblemática torre de 99 pisos situada en el centro de Riad, que alberga, entre otras dependencias, la oficina regional del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus administradores pidieron a los empleados que trabajaran de manera remota hasta nuevo aviso.

Daños en un departamento de Najran, Arabia Saudita, tras el impacto de un proyectil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen - - SPA

Las embajadas estadounidenses en distintos países de Medio Oriente exhortaron este lunes a sus ciudadanos a extremar la vigilancia ante lo que describieron como un “complejo entorno de seguridad” y advirtieron que los ataques podrían extenderse rápidamente más allá de las zonas inicialmente afectadas.

Una guerra que amenaza con extenderse

La ofensiva del lunes contra el campamento militar de Shabwa se produjo después de otro fin de semana de intensos enfrentamientos en Yemen.

El domingo, un ataque aéreo atribuido a las fuerzas lideradas por Arabia Saudita dejó al menos nueve muertos, entre ellos cinco niños y dos mujeres, en la provincia norteña de Saada, controlada por los hutíes, según informó el Ministerio de Salud administrado por los insurgentes. Arabia Saudita no formuló comentarios inmediatos.

Hombres bailan durante una celebración de boda en Saná, Yemen Osamah Abdulrahman - AP

La nueva escalada terminó de quebrar la relativa calma que había prevalecido desde el acuerdo de alto el fuego de 2022, que redujo considerablemente los combates en la guerra civil yemení.

Los hutíes, que cuentan con respaldo iraní y controlan Saná y extensas regiones del norte del país, reanudaron sus ataques contra territorio saudita en respuesta al apoyo militar que Riad brinda al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

En paralelo, los insurgentes avanzaron sobre nuevos territorios de la costa del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo por su conexión con el canal de Suez.

La coalición liderada por Arabia Saudita lanzó este mes una ofensiva militar para recuperar esas posiciones, en medio de una espiral de ataques y represalias que alimenta el temor a una confrontación regional más amplia, con consecuencias para la seguridad y el comercio internacional.

Agencias AFP y AP