Arabia Saudita bombardea Yemen y los hutíes lanzan una inquietante advertencia sobre su próximo objetivo

SANÁ, Yemen.– La coalición militar liderada por Arabia Saudita lanzó este martes ataques aéreos contra instalaciones petroleras al oeste de Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes, según informó una televisora vinculada al movimiento. El reporte se conoció poco después de que la alianza advirtiera a los civiles que evacuaran la zona, en una nueva escalada del conflicto que amenaza con extender la crisis en Medio Oriente y afectar las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo.

El canal Al-Masirah informó sobre los bombardeos en las inmediaciones de Saná, mientras que testigos reportaron fuertes explosiones en la ciudad. “La agresión saudí tiene como objetivo la empresa petrolera en Al-Sabaha, al oeste de Saná”, aseguró un corresponsal de AFP.

Por el momento, no estaba claro qué instalaciones fueron alcanzadas ni si hubo víctimas.

Horas antes, el vocero de la coalición, el general Turki al Al-Maliki, había pedido a los habitantes que abandonaran las inmediaciones de la Compañía Yemenita de Petróleo y las zonas de almacenamiento cercanas, en el área de Al Sabaha, al oeste de la capital, ante una inminente operación militar.

La zona se encuentra en una colina con vistas a Saná y no es densamente poblada, aunque la estación de combustible cercana es utilizada por el público. La advertencia marcó una nueva fase de la confrontación entre Riad y los hutíes, respaldados por Irán, que controlan buena parte del territorio yemenita.

El movimiento rebelde respondió con amenazas de represalias. Su vocero militar, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que cualquier bombardeo saudita contra Saná recibiría una respuesta “firme y dolorosa” en Riad. Los hutíes también renovaron sus advertencias sobre la seguridad del espacio aéreo saudita y llamaron a evacuar instalaciones de la petrolera Aramco y el aeropuerto internacional de la capital saudita.

Estación petrolera de Al-Sabaha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌acusó el martes ‌a ⁠los militantes hutíes de Yemen de intentar deliberadamente hacer subir los precios del petróleo antes de las elecciones de medio término ⁠y ⁠advirtió que “nunca olvidará” sus ataques contra Arabia Saudita, en medio de un conflicto ​regional cada vez más extenso.

“Los hutíes se están comportando muy ‌mal”, escribió Trump en una publicación en ​su plataforma Truth Social, en ​la que acusó al grupo de reanudar los ataques a instancias de Irán tras un periodo de relativa calma tras los bombardeos estadounidenses en Yemen el año pasado. “Creí que habían aprendido la lección”, amenazó el mandatario.

Trump también dejó claro que su advertencia se extendería más allá de ​los comicios del 3 de noviembre, afirmando: “¡Seguiré ahí después de las elecciones, y nunca ⁠lo olvidaré!”.

El mensaje de Trump sobre los hutíes

La escalada se produce después de una serie de ataques hutíes contra objetivos estratégicos de Arabia Saudita, incluido el aeropuerto internacional de Riad. Un ataque registrado el sábado dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos, según los balances difundidos. Los episodios llevaron al reino a revisar por qué sus defensas aéreas no lograron interceptar la andanada de misiles y drones lanzados por los rebeldes.

La coalición saudita afirmó además que sus fuerzas interceptaron tres drones al norte de Riad, aunque Associated Press indicó que no pudo verificar de manera independiente esa información. Los ataques también llevaron a varias aerolíneas a suspender sus servicios al reino por motivos de seguridad.

Una disputa por el control de Bab el-Mandeb

El enfrentamiento más reciente entre Arabia Saudita y los hutíes comenzó el mes pasado, después de que los rebeldes tomaran posiciones estratégicas a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. El paso marítimo es fundamental para el transporte de petróleo procedente del golfo Pérsico y de otras mercancías, por lo que su control tiene consecuencias que trascienden las fronteras de Yemen.

La coalición, que respalda a las fuerzas alineadas con el gobierno yemenita reconocido internacionalmente, intenta recuperar esas posiciones. Una mayor intervención militar podría ampliar el conflicto y poner en riesgo el tráfico comercial por una de las principales vías marítimas de la región.

En ese contexto, Arabia Saudita presiona para que Estados Unidos brinde un apoyo más directo a su campaña contra los hutíes. Washington ha proporcionado hasta ahora inteligencia, identificación de objetivos y planificación militar para la ofensiva liderada por Riad, pero se abstuvo de lanzar ataques propios contra los rebeldes.

Una intervención estadounidense podría provocar nuevas represalias hutíes contra la navegación por Bab el-Mandeb y restringir el flujo de petróleo que sale del golfo Pérsico. Consultado el lunes sobre los ataques, el presidente Donald Trump afirmó que los hutíes “se están portando muy mal”, aunque no precisó si Washington respondería militarmente.

استعرضت مع CNA التايلاندية تحركات وجهود مصر الحثيثة لخفض التصعيد وتغليب الدبلوماسية، والتحذير من تداعيات الصراع على المنطقة.



Outlined to Thai CNA Egypt’s efforts & initiatives to de-escalate tensions, prioritize diplomacy & warn of the conflict’s regional repercussions. pic.twitter.com/Gk56PSQCiB — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 13, 2026

La escalada también generó reacciones diplomáticas en la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, pidió a su par iraní, Abbas Araghchi, que Teherán contribuya a detener los ataques hutíes contra Arabia Saudita. “No hay justificación para estos ataques, y no pueden aceptarse”, sostuvo Abdelatty este martes.

El funcionario egipcio también reclamó priorizar la diplomacia y una solución política al conflicto entre Irán y Estados Unidos para evitar una mayor desestabilización regional. En un comunicado difundido por la agencia SABA, controlada por los hutíes, el Ministerio de Relaciones Exteriores administrado por los rebeldes acusó a Riad de amenazar la estabilidad regional y sostuvo que la seguridad y la soberanía deben corresponder a todos los países.

Agencias AP y AFP