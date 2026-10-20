Un canadiense fue declarado culpable de maltrato animal por robar un flamenco en un hotel de Las Vegas

Un canadiense fue declarado culpable de maltrato animal en Estados Unidos por robar un flamenco de un hotel situado en Las Vegas. El hecho ocurrió a inicios de marzo y el turista podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

El episodio se produjo en la madrugada del 3 de marzo pasado en el Flamingo Hotel y Casino de Las Vegas, que tiene en su interior un hábitat natural para los flamencos.

Mitchell Fairbarn, de 34 años. había viajado a Estados Unidos para asistir a una feria mundial sobre construcción.

Los videos mostrados en el juicio

Por la noche, el turista, quien declaró en el juicio que nunca tuvo intenciones de lastimar al animal y que todas sus acciones fueron producto del alcohol que había tomado en la jornada, bajó hasta el recinto de los animales y se llevó hasta su habitación a “Peachy”, un ave de 27 años.

La secuencia quedó grabada en las cámaras del hotel y fueron expuestas como evidencia en las diferentes audiencias. En una de las imágenes se observa a Fairbarn caminando solo en el espacio para los flamencos, intentando agarrar al ave en cuestión.

Luego, fue grabado en los pasillos fuera de su habitación, vestido con un pantalón de jean y sin remera, junto a uno de sus presuntos compañeros. Allí se lo ve riéndose, mientras toma del cuello al animal para después trasladarlo.

Tras analizar toda la evidencia, el jurado declaró culpable a Fairbarn, quien ahora se enfrenta a una posible pena de hasta cinco años de prisión. La sentencia se conocerá en una próxima audiencia, a desarrollarse el 1° de diciembre.

Como defensa, el hombre, que a lo largo del proceso no pudo salir de Estados Unidos, se responsabilizó por sus actos, aunque expresó que todo fue producto de la cantidad de tragos que había tomado esa noche y que nunca pretendió dañar a “Peachy”. Además, señaló que solo se llevó al animal a modo de broma.

El hombre canadiense también fue captado en los pasillos de hotel

“No debió haber hecho eso, no debió haber entrado en el hábitat, no debió haber tocado a un pájaro, no debió haber llevado a Peachy adentro”, dijo el abogado defensor, Josh Tomsheck. Y agregó: “La verdad es que Mitch estaba borracho. Mitch fue un estúpido. Tomó malas decisiones”.

Por otro lado, dos personas que compartieron habitación con él, declararon que al despertar notaron la presencia del flamenco y lo movieron a los pasillos del hotel.

El ave fue encontrada por un empleado, que aseguró que el animal se encontraba con sangre y temblando. En el juicio, el veterinario que lo examinó aseguró que el ave estaba herida y con una pérdida de sangre compatible con traumatismo.