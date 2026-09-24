Presentan un proyecto para sancionar el abandono y maltrato a mascotas en la provincia de Buenos Aires

El diputado de la provincia de Buenos Aires Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas contra el abandono y el maltrato animal. La propuesta establece multas, arrestos de hasta 60 días y el retiro preventivo de mascotas que estén en peligro.

La iniciativa, impulsada por el legislador bonaerense de Hechos, contempla penalizar la falta de cuidados básicos, la permanencia en espacios inadecuados o encerrados en vehículos sin ventilación, y el abandono deliberado.

Según explicó Passaglia a LA NACION, el proyecto busca cubrir un vacío legal en el Decreto-Ley 8031/73, la normativa contravencional vigente en la materia: “El Código de Faltas bonaerense no prevé ninguna sanción por maltrato animal, sólo menciona a los animales cuando representan un peligro para las personas o la propiedad, nunca para protegerlos”.

El video con el que se anunció el proyecto

Frente a situaciones de riesgo manifiesto para la salud o la vida de las mascotas, la iniciativa faculta a los Juzgados de Faltas y a los agentes de control a ordenar el retiro preventivo con el auxilio de la fuerza pública. Los animales rescatados quedarán bajo el cuidado de “un profesional idóneo, una entidad pública competente, o una institución de protección animal (hasta tanto se resuelva la situación definitiva”.

Al ser consultado por este medio sobre la duración de la inhabilitación a los infractores a tener mascotas que establece el documento, el legislador detalló: “Es temporal, de 1 a 2 años, y solo se aplica como sanción por el menoscabo de la integridad de animales de compañía y el abandono”.

El texto también agrega un apartado al régimen contravencional para sancionar acciones como pintarles el pelo, aplicarles sustancias tóxicas o provocarles sufrimiento y estrés.

Proponen sancionar a quienes abandonen a sus mascotas (Foto: Pexels)

A su vez, el proyecto crea un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del sistema provincial y permite a los jueces cambiar las multas económicas por donaciones o tareas comunitarias en entidades de protección.

Respecto a la aplicación de la norma y el presupuesto necesario en las comunas, Passaglia remarcó: “La Provincia no necesita adherir presupuesto para implementar el proyecto. Serán los Municipios, a través de sus Juzgados de Faltas, lo que tendrán los gastos ejecutivos de las inspecciones y traslados”.

En el mismo sentido, sobre la articulación con las organizaciones protectoras y los costos del sistema, el diputado sostuvo: “Para la ejecución del procedimiento es necesario la articulación con las ONG´s que ya hacen este trabajo, muchas veces sin el apoyo del Estado provincial porque hay situaciones que la actual ley no contempla".

“El financiamiento surge del propio proceso, mediante las sanciones. Nuestro proyecto incrementa las penas y los casos considerados de explotación y maltrato animal. Pero no crea ninguna nueva dependencia estatal ni requiere incorporación de personal”, detalla al respecto.

Proponen sancionar el maltrato animal

Sobre el trámite parlamentario en las comisiones y el alcance de la propuesta, Passaglia señaló: “Estamos iniciando las conversaciones, aún está en comisión tanto en diputados como en senadores”.

Asimismo, ante la pregunta por una posible proyección nacional agregó: “Si funciona en la Provincia de Buenos Aires, puede servir como modelo para que otras provincias incorporen sanciones y medidas de protección similares. Cada jurisdicción tendría que adaptar su propio Código de Faltas, pero la experiencia puede impulsar una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la protección animal en todo el país”.

El ejemplo de la gestión en San Nicolás

El legislador citó la experiencia previa desarrollada en el municipio de San Nicolás —fue intendente de allí—, donde y realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y articularon denuncias, inspecciones y rescates. Al respecto, indicó: “En San Nicolás tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad en general y con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales logramos intervenir en casos muy diversos siempre con buen resultado.

El Municipio realiza el procedimiento de inspección, rescate y sanción, mientras que son las ONG las que determinan el hogar final de la mascota rescatada. Las sanciones sirven para financiar el proyecto y mantener los animales a salvo de los malos tratos”.

Finalmente, el diputado concluyó sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio nacional: “si el sistema funciona en la provincia de Buenos Aires, se sumaría al antecedente de la Ciudad y daría más fuerza al pedido de reformar la Ley Nacional 14.346. La ley fue sancionada hace más de 70 años y no contempla expresamente todas las situaciones de maltrato que hoy se denuncian”.