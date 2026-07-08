Maltrato animal en Las Cañitas: rescataron dos peces de un local de sushi y el responsable recibió una probation

La exhibición de dos peces en la vidriera de un local de sushi del barrio porteño de Las Cañitas derivó en una investigación por presunto maltrato animal, el rescate de los ejemplares y una probation para el responsable del comercio. La medida fue homologada por la Justicia porteña luego de que una pericia veterinaria determinara que los animales permanecían en un ambiente que no respetaba las condiciones mínimas necesarias para su especie y que les generaba sufrimiento.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente (Ufema), encabezada por Blas Matías Michienzi, y se inició tras la denuncia presentada por la titular de una organización proteccionista. Según la presentación, dos peces de la especie Carassius auratus eran utilizados como parte de la decoración de la vidriera de un comercio de venta de sushi situado sobre la calle Báez al 400, en Palermo.

Rescataron peces expuestos en un local de sushi de Las Cañitas

A partir de esa denuncia, la fiscalía delegó las actuaciones en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que realizó distintas tareas para verificar la situación. Como parte de la investigación se confeccionó un informe veterinario que confirmó que los animales estaban alojados en condiciones incompatibles con su bienestar y concluyó que esa situación les provocaba sufrimiento.

El estudio indicó que los peces permanecían dentro de una pecera vertical cuyas dimensiones eran inferiores a las requeridas para la especie. Esa configuración restringía de manera significativa el nado horizontal, considerado esencial para el desarrollo normal de los Carassius auratus. Los especialistas también señalaron que el recipiente estaba ubicado en la vidriera del local, donde recibía luz solar directa durante buena parte del día. Esa exposición provocaba variaciones constantes en la temperatura del agua, con la consecuente disminución de la oxigenación, un aspecto clave para mantener un ambiente adecuado en cualquier acuario.

En un entorno natural los peces dorados alcanzan un gran tamaño Pexels

La pericia además detectó deficiencias en el diseño del tanque y en su ubicación. Según el informe, las vibraciones permanentes producidas por la bomba de aire afectaban la sanidad sensorial de los peces. A eso se sumaba la exposición constante al tránsito de personas desde la calle, una situación que les generaba estrés.

Con esas pruebas incorporadas al expediente, el fiscal solicitó una orden de allanamiento. Durante el procedimiento se dispuso el secuestro de los dos peces, que fueron entregados a la organización proteccionista que había impulsado la denuncia para garantizar su cuidado.

Paralelamente, el titular del comercio fue imputado por las contravenciones previstas en los artículos 126 y 128 del Código Contravencional porteño, referidas a omitir los recaudos de cuidado responsable respecto de animales domésticos a cargo y mantenerlos en espacios inadecuados.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, que fue homologado por el juez Juan Manuel Neumann, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°12. La probation tendrá una duración de ocho meses y establece una serie de obligaciones para el imputado.

Entre las condiciones impuestas figura la prohibición de tener animales bajo su tutela dentro del local comercial donde se realizó el allanamiento. También deberá renunciar de manera expresa a cualquier derecho sobre los dos peces rescatados, realizar un curso sobre materia ambiental y derecho animal en el Centro de Mediación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, fijar residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio a la fiscalía, además de cumplir con todas las citaciones y requerimientos que formulen la Ufema, el juzgado o el órgano de control durante el plazo fijado por la Justicia.