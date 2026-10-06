Un científico define la fecha en que los extraterrestres contactarán a la humanidad: “Nuestra especie se está volviendo más hábil para reconocer signos de vida”

La posibilidad de un encuentro con seres de otros mundos dejó de ser un tema exclusivo de relatos fantásticos para ingresar en el terreno del análisis científico serio. Así lo sostuvo Michio Kaku, el reconocido físico teórico y divulgador, quien aseguró que el contacto con una civilización extraterrestre sucederá en el transcurso de este siglo. El experto fundamentó su visión tras la reciente confirmación oficial del Pentágono sobre la autenticidad de videos que muestran objetos voladores no identificados con maniobras imposibles para la tecnología militar actual.

Avistamiento de ovni por parte de un destructor de la Armada de EEUU

La controversia creció luego de que el documentalista Jeremy Corbell difundiera imágenes captadas por la Armada estadounidense donde se observan elementos luminosos en forma de pirámide sobrevolando el cielo nocturno. Ante este escenario, Kaku, autor del libro El futuro de la humanidad, ofreció dos hipótesis concretas: el avistamiento responde a pruebas de armamento secreto o representa una evidencia real de visitas externas a nuestro planeta. “Creo que ya no se puede descartar la cuestión de las visitas extraterrestres. Solía ser algo que solo veían los chiflados y los borrachos. Esas eran las personas que narraban encuentros con platos voladores”, señaló el científico en declaraciones al medio estadounidense TMZ.

Representación de un platillo volador iStock

El físico, de 74 años, enfatizó que la ciencia requiere pruebas comprobables y datos reproducibles, requisitos que parecen cumplirse con el material gráfico analizado. “En el pasado no se podía probar esa existencia, eran solo relatos de un testigo ocular, pero ahora tenemos cintas de video del ejército de los Estados Unidos. Los físicos ahora analizamos los videos, fotograma a fotograma, y nos damos cuenta de que ningún vehículo militar puede reproducir los giros y la velocidad de estos objetos”, precisó el especialista. Según Kaku, la superioridad técnica que exhiben estas aeronaves sugeriría que los visitantes poseen un nivel de evolución muy superior al humano. “Probablemente ellos estén miles de años por delante de nosotros en tecnología, en cuyo caso somos como ardillas para ellos”, explicó el científico durante la entrevista.

Respecto a los motivos por los cuales no hubo un acercamiento formal hasta la fecha, el autor de la teoría de los campos de cuerdas planteó que la humanidad carece de elementos de valor para una civilización avanzada. “¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Oro? No, el oro es un metal bastante inútil para un extraterrestre. Realmente no tenemos nada que ofrecerles y, en todo caso, nos han estado observando durante muchos años, y si quisieran hacer contacto, lo habrían hecho hace décadas”, argumentó ante la prensa. A pesar de este panorama, el experto se mostró optimista sobre el futuro inmediato. Kaku vinculó esta posibilidad con el desarrollo de nuevas capacidades técnicas para la exploración espacial y la búsqueda constante de señales de radio. “Nuestra especie se está volviendo más hábil para reconocer signos de vida, es solo cuestión de tiempo antes de entrar en contacto con una civilización extraterrestre”, concluyó el físico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.