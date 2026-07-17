Un columnista de The Guardian afirmó que Reino Unido debería negociar con la Argentina por Malvinas

Simon Jenkins, un columnista del diario británico The Guardian, afirmó este jueves en un texto que el Reino Unido debe negociar con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Para sostener su posición, el autor trazó un paralelismo con el acuerdo que Londres y España alcanzaron recientemente para eliminar la frontera terrestre en Gibraltar.

El periodista relacionó el diálogo entre estos países europeos con la bandera expuesta en el partido entre la Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026, que afirmaba “Las Malvinas son argentinas”.

“Ninguno de los territorios de la era imperial de Gran Bretaña tiene el derecho eterno de seguir como está, y mucho menos uno que cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en costos de defensa”, remarcó el autor en su columna.

Lo Celso muestra la bandera de Las Malvinas

También recordó que la postura de mantener el archipiélago como territorio de ultramar recibió el respaldo de sucesivas administraciones tras el conflicto de 1982. Al respecto, escribió: “En verdad, sospecho que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los abandonados hongkoneses o los habitantes de Diego García, eran británicos blancos”.

Además, afirmó que esa guerra “rescató de la impopularidad a la gestión de Margaret Thatcher” y que antes del enfrentamiento armado las autoridades de Londres avanzaban en tratativas sobre el tema. “Lo que se olvida es que, antes de la guerra, los gobiernos británicos en realidad estaban negociando una transferencia de la soberanía de las islas con los argentinos”, puntualizó.

Hinchas argentinos cantan por Malvinas

Según el autor, las discusiones derivaban de un pacto de comunicaciones de 1971 que facilitaba los viajes, el comercio y el uso de servicios médicos en el continente adyacente.

Jenkins asoció este proceso con el contexto internacional de la época, cuando las Naciones Unidas incentivaban la descolonización. “Para Gran Bretaña, era ridículo que un estado europeo financiara una gran armada para defender tierras distantes y en disputa”, manifestó.

Bajo esa línea, detalló que el ministro Ted Rowlands propuso en los años 70 “un acuerdo de arrendamiento en el que la Argentina tendría la soberanía con el control del gobierno permaneciendo en manos británicas”.

El columnista se refirió al momento previo a la guerra de Malvinas ARCHIVO

En relación con el inicio de la guerra, el autor calificó de modo negativo que la junta militar argentina decidiera invadir las islas mientras se negociaba en Nueva York, decisión que anuló las reuniones.

Además, subrayó las anteriores propuestas de mediación de Estados Unidos y Perú, y afirmó: “Un acuerdo podría haber salvado cientos de vidas y miles de millones de libras”. Jenkins criticó también el bloqueo británico a las conversaciones bilaterales durante las últimas cuatro décadas.

Por último, relativizó el valor del referéndum isleño de 2013 y pronosticó un cambio inevitable por razones geográficas. “La realidad es que estas colonias, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes”, concluyó, tras asegurar que “algún futuro gobierno británico tendrá la determinación para retomar el diálogo directo”.