Estados Unidos atacó el norte de Irán y Teherán respondió con una poderosa ofensiva sobre Bahréin y Kuwait

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Estados Unidos intensificó este jueves sus ataques contra Irán con ofensivas sobre zonas próximas a Teherán y otras provincias del país, mientras las fuerzas iraníes respondieron con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait. Además, Washington arremetió contra un buque petrolero acusado de intentar atravesar el bloqueo naval establecido la Casa Blanca en el estrecho de Ormuz.

Los bombardeos de este jueves a la madrugada alcanzaron por primera vez, en esta nueva escalada, áreas ubicadas en los alrededores de la capital iraní. Los medios estatales de la Guardia Revolucionaria reportaron impactos en la provincia de Semnan, donde se desarrollan parte de la producción de misiles balísticos y el programa espacial de la República Islámica.

El Comando Central de EE.UU. informó que completó un nueva oleada de ataques contra Irán

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó, el miércoles por la noche, que sus fuerzas completaron una serie de ataques contra objetivos ubicados en distintos puntos del territorio iraní. La avanzada incluyó golpes a centros de mando, posiciones de defensa aérea, capacidades de misiles y drones e instalaciones utilizadas para la vigilancia costera.

El organismo militar señaló que las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión y alcanzaron blancos en varias localidades, entre ellas Bandar Abbas, una ciudad portuaria ubicada sobre el estrecho de Ormuz. El objetivo declarado de las acciones fue reducir la capacidad iraní de amenazar a las tripulaciones de los buques comerciales que atraviesan ese paso marítimo.

Durante una ofensiva que duró 90 minutos, Estados Unidos informó que atacó emplazamientos de defensa costera y posiciones de misiles de crucero en la isla Greater Tunb. Allí los objetivos fueron emplazamientos de defensa costera y de misiles de crucero, según indicaron desde el Comando Central.

El Comando Central compartió imágenes del ataque al buque Belma

Otro de los operativos estadounidenses tuvo como objetivo el buque petrolero Belma, de bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Jarg, donde se encuentra la principal terminal iraní para la exportación de crudo en el golfo Pérsico. Las fuerzas armadas norteamericanas afirmaron que la embarcación desoyó varias advertencias antes de que una aeronave lanzara un misil contra su chimenea y lo inhabilitara.

EE.UU. también atacó un cuartel perteneciente a la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados en la provincia de Sistán y Baluchistán. La televisión estatal de Irán indicó que fueron disparados al menos 13 misiles y que siete personas murieron, entre ellas reclutas y militares de carrera. Otros efectivos resultaron heridos.

Por su parte, Irán respondió antes del amanecer del jueves con el lanzamiento de misiles y drones contra Baréin y Kuwait.

Los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos hizo que se deje de lado el acuerdo provisional alcanzado AFP

La nueva serie de represalias recíprocas vuelve a profundizar el riesgo de que el acuerdo provisional que había frenado la guerra iniciada el 28 de febrero y eleva la posibilidad de una ampliación de los enfrentamientos en Medio Oriente. Funcionarios iraníes aseguraron que los ataques estadounidenses de los últimos días dejaron más de 35 muertos y 300 heridos.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que su país estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

Donald Trump insistió de nuevo en que las autoridades del país persa estaban listas para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles. “No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un acuerdo. Veremos si llegamos o no a un acuerdo con ellos, o si simplemente completamos la labor”, refiriéndose al triunfo estadounidense, según dijo el miércoles en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pensilvania.

Con información de AP.