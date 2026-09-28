Un dron ruso explotó en la Academia Nacional de Ciencias en Kiev y obligó a sus empleados a escapar por las ventanas

KIEV.– Un dron ruso con propulsión a reacción impactó este lunes contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en pleno centro de Kiev, e incendió los dos pisos superiores del edificio. El ataque dejó al menos una persona muerta, seis heridas y un desaparecido.

La jornada de trabajo fue interrumpida y los empleados se vieron obligados a buscar aire desde las ventanas, a la espera de que los bomberos los rescataran del fuego.

Incendio en la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania tras el ataque de un dron ruso

El impacto ocurrió poco antes de las 13.30, hora local, durante la pausa del almuerzo. La mayoría de los empleados había permanecido en sus oficinas para comer. Tras la explosión, algunos tuvieron que salir por las ventanas y descender por escaleras de rescate, mientras los bomberos combatían las llamas.

“Mi oficina ya no existe”, dijo Vira Yevhrafova, de 65 años, subdirectora científica de la Academia. “Estaba en el segundo piso: todo se derrumbó, todo”.

Equipos de rescate extinguieron un incendio en el edificio de la Academia Nacional de Ciencias tras un ataque con drones rusos en el centro de Kiev Evgeniy Maloletka - AP

Su diseño original, de la década de 1850, correspondía a un internado para niñas de una condesa. Ahora alberga una institución a la que se atribuyen casi todos los grandes descubrimientos científicos de Ucrania.

Entre quienes llegaron al lugar después del ataque estaba la hija de la mujer que murió. Al llegar al edificio, rompió en llanto.

Las imágenes de científicos que intentaban escapar de sus despachos en llamas provocaron expresiones de pesar entre los ucranianos. “Qué guerra idiota”, escribió en las redes sociales Andriy Kovalenko, teniente del Ejército ucraniano y exfuncionario del gobierno, junto con una fotografía de dos personas que salían por las ventanas.

El ataque se inscribe en una sucesión de bombardeos que desde hace semanas golpean Kiev a distintas horas del día y de la noche. Rusia utiliza nuevos drones con propulsión a reacción que las actuales defensas antiaéreas ucranianas tienen dificultades para derribar. El ruido de las ráfagas de los cañones antiaéreos y las explosiones se incorporó a la vida cotidiana de la capital.

Un hombre evacua un edificio en llamas utilizando una escalera de rescate. El edificio de la Academia Nacional de Ciencias resultó dañado tras un ataque con un dron ruso en el centro de Kiev Dan Bashakov - AP

Un centro de datos, una estación de servicio, un depósito, un edificio de varios pisos o una calle cualquiera aparecen entre los lugares alcanzados. El balance de víctimas en la Academia es similar al de otros episodios que se repiten en la ciudad.

Para los equipos de rescate y las unidades militares encargadas de interceptar drones, la emergencia en la Academia fue apenas el comienzo. Menos de dos horas después, otro dron golpeó una clínica situada alrededor de un kilómetro y medio al sur. Una hora más tarde, un tercer aparato fue interceptado justo cuando impactaba contra un edificio cercano.

Un ataque cerca de Polonia

También este lunes, un dron ruso alcanzó Starovoitove, una aldea del oeste de Ucrania ubicada a unos dos kilómetros de la frontera con Polonia, cerca del cruce fronterizo de Yagodyn. La explosión dañó el edificio de un puesto de control, según informó Roman Romaniuk, gobernador interino de la región de Volinia.

“Hubo un impacto cerca de la frontera con Polonia, en la aldea de Starovoitove (...) La onda expansiva dañó el edificio del puesto de control”, declaró Romaniuk en Telegram. No se precisó el alcance de los daños y señaló que, por el momento, no se habían reportado muertos ni heridos.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, confirmó el episodio en una publicación en X. “No hubo violación del espacio aéreo polaco. Nuestros sistemas de defensa aérea y nuestros aviones estaban preparados para responder”, afirmó.

Humo se eleva desde el edificio de la Academia Nacional de Ciencias Evgeniy Maloletka - AP

Rusia lanzó varios ataques en las últimas semanas contra zonas ucranianas próximas a Polonia, que recibieron la condena de Varsovia y sus aliados europeos. A principios de septiembre, un dron alcanzó un tren con destino a Varsovia en la misma zona, en un episodio que el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó de “escalada”.

Moscú no había comentado el ataque de este lunes. A comienzos de mes, ante una consulta por otro impacto de un dron cerca de la frontera polaca, el Kremlin había afirmado que continuaría sus ataques contra objetivos en el “conjunto” del territorio ucraniano.

Diario The New York Times y Agencia AP