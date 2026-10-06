Un estudio científico identifica las ciudades sudamericanas con mayor riesgo ante tsunamis

Un equipo de científicos del Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile identificó 17 localidades costeras en Sudamérica con alta vulnerabilidad frente a posibles megaterremotos y sus consecuentes tsunamis. La investigación, publicada en la revista científica Pure and Applied Geophysics, analiza el peligro potencial mediante simulaciones de 2000 escenarios posibles en la franja occidental del continente. Según los especialistas, esta información resulta vital para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de riesgos y desastres naturales en la región.

El estudio centra su análisis en áreas críticas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde la historia sísmica indica una probabilidad de movimientos telúricos de gran escala. Entre los resultados más significativos, el informe destaca a la costa central de Perú como la zona con mayor riesgo de sufrir el tsunami más alto de la historia, con un potencial megaterremoto de magnitud 8,9. En el caso del norte de Chile, ciudades portuarias como Arica e Iquique enfrentarían olas de entre 25 y 45 metros de altura. La situación en la costa central chilena también aparece como preocupante, ya que Valparaíso registraría maremotos de entre 30 y 35 metros.

Nepal fue víctima de una avalancha de barro que se cobró ciudades enteras (Foto de Arun SANKAR / AFP) ARUN SANKAR - AFP

Ecuador y Colombia también figuran en el mapa de riesgo elaborado por los investigadores. Para Ecuador, las proyecciones estiman una altura máxima de ola de 25 metros ante un evento de magnitud 8,6, mientras que frente a la costa colombiana, un terremoto de 8,7 en la escala de Richter provocaría olas de 20 metros. Los expertos explican que los niveles de inundación dependen de variables como la magnitud del movimiento telúrico, la pendiente costera y la configuración geográfica específica de cada sitio. Sebastián Riquelme, coautor de la investigación, declaró a la agencia de noticias EFE: “Este fue un trabajo netamente aplicado, que puede ser muy útil para la política pública de prevención de riesgos y desastres”.

El equipo científico aclara que el objetivo del trabajo no busca alarmar a la población, sino aportar datos técnicos cercanos a escenarios reales. Como referencia, los autores tomaron el terremoto ocurrido en Japón en 2011, donde el tsunami posterior superó los 40 metros de altura. Ante estas proyecciones, el estudio pone en duda la efectividad de las medidas actuales. En Chile, por ejemplo, los 30 metros de resguardo general adoptados por el Estado quedan cortos frente a los escenarios planteados en este análisis.

Los especialistas subrayan que los eventos estudiados acontecieron en el pasado y, debido a la dinámica tectónica de la zona de subducción sudamericana, la ocurrencia de nuevos grandes sismos resulta inevitable en el futuro. La investigación busca proporcionar una herramienta robusta para que las autoridades de cada país evalúen y ajusten sus estrategias de mitigación ante desastres inminentes, priorizando la protección de los habitantes situados en sectores costeros bajo amenaza.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.