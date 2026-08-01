Una avioneta que trasladaba turistas a las Líneas de Nasca se estrelló en Perú y reportan 13 muertos

Una avioneta se estrelló este sábado en Perú y dejó un saldo de 13 muertos. Ningún tripulante ni pasajero sobrevivió a la tragedia. Por el momento, se contabiliza que los fallecidos son el piloto, el copiloto y diez turistas.

Medios locales informaron que las víctimas serían siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes.

La aeronave de la empresa Aerodiana había despegado desde el aeropuerto de Pisco, reportó la Municipalidad Provincial de Nasca. Se dirigía a sobrevolar las líneas de Nasca, un sitio arqueológico prehispánico de la zona donde hay un grupo de geoglifos gigantes trazados en el desierto.

La mejor forma de observarlos es a través de un sobrevuelo en avioneta, una atracción que suelen realizar los turistas que visitan el país. La aeronave se estrelló en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a unos cuatro kilómetros de la ciudad de Nasca, cerca de las 12.55.

Una avioneta se estrelló en Perú y reportan al menos 13 muertos

El accidente ocurrió luego de que ​se reanudaran el viernes los vuelos en la zona, que habían ⁠sido suspendidos por la presencia de fuertes vientos, de acuerdo ‌a la agencia estatal de noticias Andina.

La empresa Aerodiana suele realizar sobrevuelos de entre 30 minutos y una hora en la zona y también ofrece servicios de chárter privado y cargo aéreo. En su página oficial reportaron que “tienen más de 14 años de experiencia” y que sus pilotos son “profesionales altamente calificados”. También detallaron que cuentan con aviones Cessna Grand Caravan, un avión monomotor turbohélice de ala alta que tiene capacidad para entre 9 a 14 ocupantes.

Desde el lugar de los hechos, el mayor de la policía Jorge Andrade confirmó la información de la cantidad de fallecidos. “Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido. Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó.

La Araña, reconocida figura de las Líneas de Nazca Talia Barreda, Promperú

En el lugar, bomberos y policía trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejo siete muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

Una de las avionetas utilizadas por la empresa para sobrevolar las líneas de Nasca @aerodiana_peru

La Municipalidad Provincial de Nasca compartió un comunicado donde envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las trece víctimas.

"La Municipalidad Provincial de Nasca expresa su profundo pesar por el lamentable accidente de la aeronave de la empresa Aerodiana, ocurrido en el sector de Pueblo Viejo, y hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas", señalaron.

El comunicado de la Municipalidad sobre el accidente de avioneta en Nasca, Perú

Y continuaron: “Según la información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave de la empresa Aerodiana despegó desde la ciudad de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca. Desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la Municipalidad, a través de las áreas competentes, brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta”.

Para finalizar informaron que la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a la ley.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició la recolección de evidencias técnicas en el lugar del desastre.

Con información de ANSA, AFP y Reuters