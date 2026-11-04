Un funcionario alemán fue encontrado muerto en un hotel de Berlín: tenía 55 años

El político alemán Hubert Aiwanger, líder del partido Votantes Libres (Freie Wähler) y ministro de Asuntos Económicos y viceministro del estado federado de Baviera, fue hallado muerto este miércoles en un hotel de Berlín a los 55 años, según informó el diario alemán Bild. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo de Aiwanger fue encontrado en una habitación del Hotel Neuer Fritz luego de cancelar la inauguración de una oficina de su partido por motivos de salud.

Encontraron el cuerpo de Aiwanger en una habitación del Hotel Neuer Fritz

Tras conocerse el hecho, la fiscalía de Berlín y la policía local anunciaron una investigación para determinar las causas del fallecimiento y descartar cualquier posible acto delictivo.

Michael Petzold, portavoz de la fiscalía de Berlín, declaró al medio citado: “Aún no hay sospechas iniciales de delito. No se puede descartar nada en este momento. Por motivos de la investigación, las circunstancias específicas del hallazgo no pueden revelarse todavía”.

El ministro de Baviera, Markus Söder, manifestó sus condolencias a través de su cuenta de X: “Su repentina muerte es una auténtica tragedia. Todos estamos profundamente consternados. Nuestros pensamientos están, ante todo, con su familia y sus hijos. Los acompañamos en su dolor y oramos por ellos”.

Trayectoria política

Nacido el 26 de enero de 1971 en Ergoldsbach, en la región de Baja Baviera, Aiwanger estudió agronomía en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Weihenstephan. Su carrera política estuvo estrechamente vinculada a Votantes Libres, una formación con fuerte presencia en el sur de Alemania y especialmente en Baviera.

Desde 2006 se desempeñaba como presidente de ese partido en Baviera y, cuatro años más tarde, asumió también la conducción del partido a nivel federal. Bajo su liderazgo, la agrupación logró un hito histórico al incorporarse por primera vez al gobierno bávaro en 2018.

Hubert Aiwanger era un destacada político en Baviera

Tras las elecciones estatales de 2018, fue designado ministro de Economía, Desarrollo Regional y Energía del estado de Baviera y vicegobernador del distrito. Identificado con posiciones conservadoras, se destacó por sus críticas a distintas políticas impulsadas por la Unión Europea.

En 2023 quedó envuelto en una controversia nacional después de que saliera a la luz que se habían encontrado panfletos nazis en su mochila escolar cuando era adolescente, a finales de la década de 1980. Se disculpó por el asunto, pero se negó a dimitir.

Aiwanger no estaba casado, pero mantenía una relación con Tanja Schweiger, dirigente de Votantes Libres y administradora del distrito de Ratisbona. Era padre de dos hijos.

Con información de AFP